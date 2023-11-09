Власти Бурятии хотят раз и навсегда решить «собачий» вопрос

Правительство Бурятии вынесет на рассмотрение ближайшей сессии Народного Хурала законопроект, который установит порядок обращения с животными без владельцев.- Этот закон должен послужить толчком в сознании людей, что нужно ответственнее относиться к своим животным. Мы сегодня в основном решаем проблемы с людьми: с хозяйскими животными на самовыгуле, или с брошенными этими людьми собаками. Хотим достучаться до каждого владельца. Закон в основном направлен на нерадивых хозяев, - пояснил заместитель начальника Управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин. - Наши граждане должны понять, что есть такие нормы. Что у них есть 30 дней, чтобы найди свою собаку, иначе животное усыпят. Чипируй свою собаку – и тогда на ее поиск будет 60 дней. Да, это строго, но мы вынуждены стимулировать людей к осознанию своей роли владельца собаки, к пониманию своей ответственности.Останутся в законе действующие сегодня нормы отлова: запрет на вещества и лекарственные средства, технические приспособления, приводящие к травмам животных. Сохраняется обязанность для подрядчиков вести видеозапись процесса отлова собак. Владельцы пунктов временного содержания должны размещать в интернете фотографии животных, краткие описания с датой и местом обнаружения.Основным изменением в законодательстве станет предоставление приютам права оставлять животных и содержать без ограничений по времени за счет внебюджетного финансирования. Законопроектом вводятся и уточняются понятия, которые не предусмотрены федеральным законом об ответственном обращении с животными. Такие как социально опасное, невостребованное и зарегистрированное животное, а также определение термина «пункт временного содержания».Устанавливаются и категории животных, не подлежащих возврату на прежние места обитания. Прежде всего, это помеси бойцовских и других пород, вошедших в перечень потенциально опасных собак, утвержденный постановлением правительства РФ. А также социально опасные и те, у кого обнаружены опасные для человека либо неизлечимые болезни, и невостребованные животные без владельцев.Ключевые положения проекта закона посвящены порядку обращения с бездомными животными. Отловленное незарегистрированное животное (без идентификационного жетона или микрочипа) предлагается помещать в пункты временного содержания. В течение 30 дней ему будут искать владельцев, за это время собака пройдет карантин, регистрацию, клинический осмотр. Невостребованные животные, причинившие вред жизни или здоровью человека, нападавшие на людей, имеющие неизлечимые или опасные для человека заболевания или травмы будут подвергаться процедуре безболезненной эвтаназии.- Если эта собака имеет хозяина, то он может в течение 30 дней забрать ее, если она потерялась и ее отловили. А вот отловленные зарегистрированные животные, которые имеют чип или бирку будут проводить в пункте временного содержания три дня, потом - 60 дней в приюте, чтобы найти прежних владельцев. Если владелец отказался или не захотел забирать - появится возможность подыскать другого владельца. Нормы поиска новых хозяев для зарегистрированных животных, которые имели владельца, нет даже в федеральном законе по обращению с животными. Мы хотим предусмотреть ее в нашем региональном законодательстве, - объяснил Дмитрий Калугин.По истечении срока пребывания в приюте зарегистрированная собака, если не представляет опасности, будет выпущена в том же месте, где её отловили.- Мы даём шанс таким животным, и даже нерадивым владельцам, которые по каким-то причинам не забрали или не захотели забрать своё животное, - отметил заместитель начальника Управления ветеринарии Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии