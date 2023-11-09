Общество 09.11.2023 в 09:58

Собаки и кошки Монголии остались без контрсекса, но с паразитами

Коммерческую партию зоопрепаратов пыталась  незаконно вывезти  из России гражданка соседней страны
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Собаки и кошки Монголии остались без контрсекса, но с паразитами
Более 5,5 кг лекарственных препаратов для животных пыталась вывезти гражданка Монголии из России с нарушением таможенного законодательства. Незаконное перемещение выявили сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни, сообщили в ее пресс-службе.

При выезде из России в зале таможенного контроля пассажирского направления женщина пошла через «зеленый коридор», тем самым подтверждая, что не имеет в багаже товаров, подлежащих обязательному декларированию. Но в ходе таможенного контроля инспектор обнаружил  в сопровождаемом багаже туристки 150 флаконов с глазными каплями для кошек и собак, 200 упаковок с таблетками против паразитов, и даже препарат «контрсекс».

По словам Врежа Татевосяна, начальника таможенного поста МАПП Кяхта, такое количество лекарственных препаратов не может быть отнесено к категории товаров для личного пользования  и подлежит обязательному таможенному декларированию с оплатой таможенной пошлины, так как это коммерческая партия. При этом пассажирка должна была пойти через «красный коридор», предъявив пассажирскую таможенную декларацию на товар таможенному инспектору.

Лекарственные препараты изъяты, помещены в камеру хранения вещественных доказательств Бурятской таможни. В отношении гражданки Монголии возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров.

Начальник поста отметил, что перечень товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, размещен на стендах в зале таможенного контроля. Заполнить декларацию на товар можно непосредственно в пункте пропуска в зоне таможенного контроля. Он порекомендовал заблаговременно ознакомиться с правилами перемещения товаров через таможенную границу на сайте ФТС России в разделе «Физическим лицам», также на сайте можно заранее заполнить электронную пассажирскую декларацию.

Кроме этого, граждане могут получить бесплатную консультацию о правилах перемещения товаров через таможенную границу в правовом отделении Бурятской таможни по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Виктора Военнова, 5.

Фото: Бурятская таможня
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