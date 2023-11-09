Общество 09.11.2023 в 10:40

Готовность объектов ЖКХ к зиме вызвала озабоченность заместителя генпрокурора

Одна из главных проблем – изношенность коммунальной инфраструктуры
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Текст: Андрей Константинов
Готовность объектов ЖКХ к зиме вызвала озабоченность заместителя генпрокурора
В Хабаровске состоялось заседание Совета при полпреде президента РФ в ДФО, где обсуждались вопросы подготовки жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону. В своем выступлении о состоянии законности в данной сфере заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что в округе надзорным ведомством пресечено около 15 тысяч нарушений закона. Несмотря на принимаемые органами власти меры, ежегодно не удается обеспечить надлежащее вхождение органов местного самоуправления в зимний период. Его начало отмечено высоким числом аварий и технологических сбоев – их уже выше 900.

Повсеместно прокурорами установлены факты недостаточной работы региональных органов власти по координации и контролю за реализацией мероприятий инвестиционных и производственных программ, исполнением обязательств по замене и ремонту аварийных сетей и оборудования.

В числе недостатков, не позволяющих в ряде регионов Дальнего Востока поддерживать в надлежащем состоянии коммунальную инфраструктуру, – слабо развивающийся концессионный механизм по передаче объектов ЖКХ инвесторам. В Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях их число не превышает 17% при среднеокружном показателе 55%. Общий размер вложений концессионеров в объекты ЖКХ составляет 132 млрд рублей.

Существенную угрозу стабильности энергетического комплекса создает высокий уровень изношенности коммунальной инфраструктуры (40%) и просроченной задолженности за коммунальные услуги, размер которой превысил 39 млрд. рублей.

Дмитрий Демешин также привел негативную статистику по бесхозяйным коммунальным объектам, наибольшее число которых в Республике Саха (Якутия) (2,5 тыс.) и Чукотском автономном округе (1 тыс.). По инициативе прокуроров проводится работа по их постановке на учет и оформлению в собственность.

По указанным выше причинам сохраняются риски неполучения паспортов готовности к  отопительному периоду 30 муниципальными образованиями: Забайкальский край – 6, Сахалинская область – 5, Амурская область, Республика Саха (Якутия) – по 4, Приморский край – 3, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ – по 2, Бурятия, Камчатский, Хабаровский края, Магаданская область – по 1.

«Дмитрий Демешин внес конкретные предложения по корректировке работы органов власти, в том числе усилению контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных программ по модернизации коммунальных сетей, а также введению льготного режима по налогу на имущество для предприятий ЖКХ для привлечения частных средств в концессионный механизм. Эти предложения поддержаны полпредом президента Юрием Трутневым», - сообщили в прокуратуре.

Фото: предоставлено прокуратурой Бурятии
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