В Бурятии участник СВО получил отпуск и лечение только после обращения к омбудсмену

В ходе посещения Военного госпиталя Улан-Удэ уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова приняла обращение от военнослужащего, что командование воинской части не предоставляет ему отпуск, а также не оформляет удостоверение ветерана боевых действий.Военнослужащий в июне 2023 года прибыл из зоны проведения специальной военной операции с подписанным командиром бригады рапортом об отпуске за 2021 год, но по прибытию в пункте постоянной дислокации в Улан-Удэ ему отказали в предоставлении отпуска. Между тем, военнослужащий нуждался в отпуске по состоянию здоровью, требовалось оперативное лечение.При обращении в военный госпиталь с жалобами на боли в спине и онемение ног ему предоставлена справка об освобождении от исполнения должностных и специальных обязанностей и назначено лечение в отделении нейрохирургии. Однако, как следует из обращения, командование воинской части настаивало, чтоб военнослужащий приступил к военной службе.По этом факту уполномоченный инициировала проверку Военной прокуратурой Улан-Удэнского гарнизона. В ходе нее изложенные в обращении доводы о предоставлении отпуска, а также по вопросам освобождения от исполнения обязанностей военной службы и его направления на оперативное лечение подтвердились, сообщили в пресс-службе омбудсмена.Руководству 36-й общевойсковой армии внесено представление об устранении нарушений закона. Также должностными лицами войсковой части военнослужащему оформлено удостоверение ветерана боевых действий.Фото: «Номер один»