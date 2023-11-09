Общество 09.11.2023 в 10:39

В Бурятии участник СВО получил отпуск и лечение только после обращения к омбудсмену

Должностные лица войсковой части оформили военнослужащему и удостоверение ветерана боевых действий
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Текст: Номер один
В Бурятии участник СВО получил отпуск и лечение только после обращения к омбудсмену
В ходе посещения Военного госпиталя Улан-Удэ уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова приняла обращение от военнослужащего, что командование воинской части не предоставляет ему отпуск, а также не оформляет удостоверение ветерана боевых действий.

Военнослужащий в июне 2023 года прибыл из зоны проведения специальной военной операции с подписанным командиром бригады рапортом об отпуске за 2021 год, но по прибытию в пункте постоянной дислокации в Улан-Удэ ему отказали в предоставлении отпуска. Между тем, военнослужащий нуждался в отпуске по состоянию здоровью, требовалось оперативное лечение.

При обращении в военный госпиталь с жалобами на боли в спине и онемение ног ему предоставлена справка об освобождении от исполнения должностных и специальных обязанностей и назначено лечение в отделении нейрохирургии. Однако, как следует из обращения, командование воинской части настаивало, чтоб военнослужащий приступил к военной службе.

По этом факту уполномоченный инициировала проверку Военной прокуратурой Улан-Удэнского гарнизона. В ходе нее изложенные в обращении доводы о предоставлении отпуска, а также по вопросам освобождения от исполнения обязанностей военной службы и его направления на оперативное лечение подтвердились, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Руководству 36-й общевойсковой армии внесено представление об устранении нарушений закона. Также должностными лицами войсковой части  военнослужащему оформлено удостоверение ветерана боевых действий.

Фото: «Номер один»
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СВО участник отпуск омбудсмен

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