Общество 09.11.2023 в 10:51

В Улан-Удэ погорельцы «Гвоздя» решили возродить торговый центр

Бизнесмены в кратчайшие сроки восстановят сгоревшие помещения
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ погорельцы «Гвоздя» решили возродить торговый центр
Собственники помещений ТЦ «Гвоздь» и соседнего здания по ул. Сахьяновой, 5, пострадавшие от пожара, провели рабочее совещание. На нем бизнесмены решили собственными силами провести в уцелевшее здание новую электропроводку от подстанции, закупить все материалы и оплатить работы.

- Так же попробуем восстановить холодное водоснабжение и сохранить канализацию, а затем восстановим отопление после закрытия теплового контура здания, - сообщил «Номер один» представитель группы собственников. - Помощь нам может понадобится на восстановление контура, крыши и четвертого этажа. Часть этажа принадлежит Минимуществу Бурятии, поэтому в совещании участвовали и представители властей. В частности большую организационную поддержку нам оказал бизнес-омбудсмен республики Чингис Матхеев.

По словам представителя предпринимателей, 10 ноября состоится еще одно совещание, чтобы решить вопрос по финансированию всех работ исходя из занимаемых арендаторами площадей.

- Меня очень удивило, что разговор произошел про абсолютно конкретные проблемы, без плача, стенаний о судьбе и пожаре, спокойно. Предприниматели - крепкий народ. И у меня есть вера, что мы справимся и с этой напастью, - сообщил один из депутатов Народного Хурала, принявших участие в совещании.

Напомним, 7 ноября в Улан-Удэ произошел один из самых крупных пожаров в истории города. Сгорело 22 тысячи квадратных метров торговых и коммерческих площадей, а сотни предпринимателей в результате пожара понесли огромные убытки.

Фото: МЧС Бурятии
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с 8 по 14 ноября

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