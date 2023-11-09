Общество 09.11.2023 в 11:20

Число подписчиков госпабликов в Бурятии перевалило за миллион

На сегодня в республике работают почти 2000 госпабликов
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Текст: Андрей Константинов
Число подписчиков госпабликов в Бурятии перевалило за миллион
Число подписчиков государственных пабликов в Бурятии превысило миллион, сообщил руководитель Центра управления регионом Александр Кутумов. Многие подписаны сразу на несколько госпабликов, чтобы быть в курсе событий различных учреждений и ведомств.

На данный момент в регионе функционирует почти 2000 госпабликов – это практически все государственные и муниципальные организации, начиная от детских садов и заканчивая министерствами. По словам Александра Кутумова, официальные страницы госучреждений позволяют быстро решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию об их работе.

«Госпаблики не дублируют официальные сайты, а рассказывают о деятельности органов власти практически в онлайн-режиме. Сообщества в соцсетях призваны сблизить граждан и органы власти, ускорить коммуникацию, выстроить обратную связь», – отметил Кутумов.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно в России у госпабликов 115 миллионов подписчиков.

«Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. При этом они разделены по тематике: сферы культуры, спорта, образования, здравоохранения и так далее. Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО «Диалог Регионы» и ЦУР это большая ответственность — развивать госпаблики в регионах», — сказал Цепелев на форуме «ПРОФ-IT».

В Бурятии для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары, которые позволяют повысить качество ведения страниц и коммуникации с подписчиками. С начала года было проведено 13 мероприятий, на которых обучились почти 700 человек.

Фото: «Номер один»
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