Общество 09.11.2023 в 11:53

Родственники военнослужащих из Бурятии не могут получить бесплатные дрова

С просьбой о помощи женщины планируют обратились к властям республики

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Текст: Лариса Ситник
Родственники военнослужащих из Бурятии не могут получить бесплатные дрова

Родственницы военнослужащих Пятой Отдельной Гвардейской танковой бригады сообщают о проблемах с получением твердого топлива. Женщины не могут получить дрова и уголь.

«Мы столкнулись с проблемой получения твердого топлива (дрова, уголь). На сегодняшний день нам известно, что твердое топливо могут получить только те семьи, в которых мужчины закреплены за батальоном «Байкал». Остальным семьям не полагается», - говорится в обращении.

Как рассказала «Номер один» одна из родственниц военнослужащего, в прошлом году проблем с получением твердого топлива не было. Нынешней осенью женщины вновь рассчитывали получить топливо, но им отказали.

Мы обратились за комментарием в фонд «Защитники Отечества». Там нам сообщили, что воспользоваться мерой соцподдержки могли только родственники мобилизованных и добровольцев, записавшихся в батальон «Байкал». Помощь была единоразовой, оказывалась в 2022 году. Сейчас бесплатные дрова и уголь не выдаются никому.

В настоящее время женщины собирают подписи и планируют направить обращение главе Бурятии и действующему депутату Народного Хурала от округа Михаилу Степанову.

В прошлом году городские власти сообщали о том, что в Улaн-Удэ нa oднy ceмью пoлoжeнo 10 кyбoв дpoв или З,81 тoнн yгля. "Этa ycлyгa пpeдocтaвляeтcя лицaм, пpизвaнным нa вoeннyю cлyжбy пo чacтичнoй мoбилизaции, лицaм, зaключившим кoнтpaкт o пpoxoждeнии cлyжбы нa cpoк oт З мecяцeв и бoлee в имeннoм пoдpaздeлeнии «Бaйкaл» и ceмьям вышeпepeчиcлeнныx лиц", - сообщала мэрия.


Фото: "Номер один"

 

Теги
топливо соцподдержка военнослужащие

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