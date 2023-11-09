Общество 09.11.2023 в 11:54
В Бурятии внедрена платформа «Профориентир»
Она помогает участникам СВО и членам их семей определить дальнейший выбор профессионального пути
Текст: Номер один
В Бурятии Республиканское агентство занятости населения разработало и запустило новый сервис - платформу «Профориентир», сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Сервис разработан для выявления склонностей соискателя к какому-либо виду деятельности для дальнейшего выбора профессионального пути и трудоустройства на рабочие места, не связанные с военными профессиями. Сервис внедрен на сайте Республиканского агентства занятости населения для оказания профориентационных услуг в электронном виде. Отдельный тест разработан для участников СВО», - рассказал заместитель руководителя агентства, начальник отдела контрольно-ревизионной работы Александр Беняш.
Сервис дистанционного профориентационного тестирования оценивает социо-биографические аспекты личности, наличие профессиональных компетенций, мотивацию на поиск работы и трудоустройство, особенности актуального состояния, проблемные зоны и другие факторы, влияющие на профессиональное самоопределение и возможности успешного обучения или переобучения, трудоустройства.
Ответив на вопросы теста, респонденты смогут определить свои основные психологические особенности, важные для выбора той или иной профессии. С начала работы сервиса онлайн-тестирование прошли 532 человек.
Для участников специальной военной операции разработан отдельный тест, чтобы помочь бывшим военнослужащим выявить склонности к видам деятельности и определить дальнейший выбор профессионального пути для трудоустройства на рабочие места, не связанные с военными профессиями.
Также принять участие в тестировании могут: ученики 9-11-х классов; безработные; граждане, ищущие работу; женщины, имеющие несовершеннолетних детей.
Результаты пройденного теста и рекомендации для дальнейшего получения государственных услуг службы занятости приходят на электронную почту гражданина и в личный кабинет карьерного консультанта службы занятости.
Пройти тестирование можно на сайте Республиканского агентства занятости населения.
Фото: egov-buryatia.ru
«Сервис разработан для выявления склонностей соискателя к какому-либо виду деятельности для дальнейшего выбора профессионального пути и трудоустройства на рабочие места, не связанные с военными профессиями. Сервис внедрен на сайте Республиканского агентства занятости населения для оказания профориентационных услуг в электронном виде. Отдельный тест разработан для участников СВО», - рассказал заместитель руководителя агентства, начальник отдела контрольно-ревизионной работы Александр Беняш.
Сервис дистанционного профориентационного тестирования оценивает социо-биографические аспекты личности, наличие профессиональных компетенций, мотивацию на поиск работы и трудоустройство, особенности актуального состояния, проблемные зоны и другие факторы, влияющие на профессиональное самоопределение и возможности успешного обучения или переобучения, трудоустройства.
Ответив на вопросы теста, респонденты смогут определить свои основные психологические особенности, важные для выбора той или иной профессии. С начала работы сервиса онлайн-тестирование прошли 532 человек.
Для участников специальной военной операции разработан отдельный тест, чтобы помочь бывшим военнослужащим выявить склонности к видам деятельности и определить дальнейший выбор профессионального пути для трудоустройства на рабочие места, не связанные с военными профессиями.
Также принять участие в тестировании могут: ученики 9-11-х классов; безработные; граждане, ищущие работу; женщины, имеющие несовершеннолетних детей.
Результаты пройденного теста и рекомендации для дальнейшего получения государственных услуг службы занятости приходят на электронную почту гражданина и в личный кабинет карьерного консультанта службы занятости.
Пройти тестирование можно на сайте Республиканского агентства занятости населения.
Фото: egov-buryatia.ru
ТегиСВО участники профориентация