Общество 09.11.2023 в 11:54

В Бурятии внедрена платформа «Профориентир»

Она помогает участникам СВО и членам их семей определить дальнейший выбор профессионального пути
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Текст: Номер один
В Бурятии внедрена платформа «Профориентир»
В Бурятии Республиканское агентство занятости населения разработало и запустило новый сервис - платформу «Профориентир», сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Сервис разработан для выявления склонностей соискателя к какому-либо виду деятельности для дальнейшего выбора профессионального пути и трудоустройства на рабочие места, не связанные с военными профессиями. Сервис внедрен на сайте Республиканского агентства занятости населения для оказания профориентационных услуг в электронном виде. Отдельный тест разработан для участников СВО», - рассказал заместитель руководителя агентства, начальник отдела контрольно-ревизионной работы Александр Беняш.

Сервис дистанционного профориентационного тестирования оценивает социо-биографические аспекты личности, наличие профессиональных компетенций, мотивацию на поиск работы и трудоустройство, особенности актуального состояния, проблемные зоны и другие факторы, влияющие на профессиональное самоопределение и возможности успешного обучения или переобучения, трудоустройства.

Ответив на вопросы теста, респонденты смогут определить свои основные психологические особенности, важные для выбора той или иной профессии. С начала работы сервиса онлайн-тестирование прошли 532 человек.

Для участников специальной военной операции разработан отдельный тест, чтобы помочь бывшим военнослужащим выявить склонности к видам деятельности и определить дальнейший выбор профессионального пути для трудоустройства на рабочие места, не связанные с военными профессиями.

Также принять участие в тестировании могут: ученики 9-11-х классов; безработные; граждане, ищущие работу; женщины, имеющие несовершеннолетних детей.

Результаты пройденного теста и рекомендации для дальнейшего получения государственных услуг службы занятости приходят на электронную почту гражданина и в личный кабинет карьерного консультанта службы занятости.

Пройти тестирование можно на сайте Республиканского агентства занятости населения.


Фото: egov-buryatia.ru
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СВО участники профориентация

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