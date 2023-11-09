Общество 09.11.2023 в 12:53

В Улан-Удэ работы молодых и талантливых художников соберут в арт-галерее

Их будут показывать на открытом воздухе на улицах и площадях
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ работы молодых и талантливых художников соберут в арт-галерее
В Улан-Удэ работы молодых и талантливых бурятских художников будут собраны в арт-галерее на открытом воздухе на улицах и площадях города, сообщил в соцсетях мэр Игорь Шутенков.

«Их яркое творчество легло мне на сердце, поэтому запланировал серию постов на эту тему. Начну с Саяны Хомоновой — на ее искренних работах мы легко узнаем места нашего города. Они красочны и самобытны. Сама Саяна отзывается о работе так:

«Я очень люблю наш город и мне всегда хотелось изобразить его таким, как я видела его в детстве. По задумке, героиня рисует карту и отправляет ее бабушке и дедушке в деревню, чтобы они приехали к ней в гости. Сейчас, когда дети смотрят иллюстрации и узнают места из своего города, я воспринимаю это, как результат, которого и хотела добиться. Мне очень хотелось передать свою любовь к городу юным читателям».

Добавлю, что социокультурный проект «САЙНУУ!» создан благодаря молодому и дерзкому центру креативных индустрий «Хэб-Хаб», Государственной транспортной лизинговой компании и госкорпорации развития ВЭБ.РФ», - рассказал Игорь Шутенков.

Фото: телеграм-канал мэра Улан-Удэ

Теги
мэр

Все новости

Сразу трех жителей Бурятии обманули при аренде квартир
09.11.2023 в 14:07
Женщинам Бурятии предложили порулить супергрузовиками
09.11.2023 в 13:52
В Бурятии 72-летний пенсионер убил 43-летнего знакомого
09.11.2023 в 13:12
В России утверждены правила расчета допустимой рекреационной ёмкости природных территорий
09.11.2023 в 12:58
Жительница Улан-Удэ наказала соседку за агрессивную собаку
09.11.2023 в 12:57
В Улан-Удэ работы молодых и талантливых художников соберут в арт-галерее
09.11.2023 в 12:53
Аграрии Бурятии имеют возможность разместить свою продукцию в павильонах за границей
09.11.2023 в 12:40
36 предприятий Бурятии получили господдержку от фонда развития промышленности
09.11.2023 в 12:19
В Бурятии МегаФон ускорил 4G в поселке на берегу Байкала
09.11.2023 в 12:11
В Бурятии внедрена платформа «Профориентир»
09.11.2023 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
Женщинам Бурятии предложили порулить супергрузовиками
Необычные вакансии появились на Тугнуйском угольном разрезе
09.11.2023 в 13:52
В Бурятии 72-летний пенсионер убил 43-летнего знакомого
Они жили вместе в доме в поселке Селенгинск, выпивали и поссорились
09.11.2023 в 13:12
В России утверждены правила расчета допустимой рекреационной ёмкости природных территорий
Измерение ООПТ учтет устойчивость природных комплексов, факторы беспокойства животных, шумовое и световое загрязнение
09.11.2023 в 12:58
Жительница Улан-Удэ наказала соседку за агрессивную собаку

Животное на самовыгуле покусало 10-летнего мальчика

09.11.2023 в 12:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru