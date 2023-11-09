В Улан-Удэ работы молодых и талантливых художников соберут в арт-галерее

В Улан-Удэ работы молодых и талантливых бурятских художников будут собраны в арт-галерее на открытом воздухе на улицах и площадях города, сообщил в соцсетях мэр Игорь Шутенков.«Их яркое творчество легло мне на сердце, поэтому запланировал серию постов на эту тему. Начну с Саяны Хомоновой — на ее искренних работах мы легко узнаем места нашего города. Они красочны и самобытны. Сама Саяна отзывается о работе так:«Я очень люблю наш город и мне всегда хотелось изобразить его таким, как я видела его в детстве. По задумке, героиня рисует карту и отправляет ее бабушке и дедушке в деревню, чтобы они приехали к ней в гости. Сейчас, когда дети смотрят иллюстрации и узнают места из своего города, я воспринимаю это, как результат, которого и хотела добиться. Мне очень хотелось передать свою любовь к городу юным читателям».Добавлю, что социокультурный проект «САЙНУУ!» создан благодаря молодому и дерзкому центру креативных индустрий «Хэб-Хаб», Государственной транспортной лизинговой компании и госкорпорации развития ВЭБ.РФ», - рассказал Игорь Шутенков.Фото: телеграм-канал мэра Улан-Удэ