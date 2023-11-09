Жительница Улан-Удэ наказала соседку за агрессивную собаку

Улан-удэнка обратилась с иском о компенсации морального и материального вреда, понесенного ее ребенком из-за нападения соседского пса, в Октябрьский районный суд. В результате укусов у ребенка испортилась одежда, при падении сломался телефон, а сейчас сын вздрагивает при лае собак.

В суде истец сообщила, что собака соседки дважды нападала на ее сына. Второй случай нападения произошёл вечером, когда ее сын возвращался домой. На ребенка внезапно напала собака, мальчик стал убегать, но в кустах пес догнал его и повалил на землю, стал рвать одежду, хватать за ноги, укусил. Мальчик сумел отбиться, прибежал домой, сильно плакал, был очень напуган.

Укусы пришлись в ягодичную область, область голени левой ноги. О нападении мать ребенка сообщила в службу 112, после чего отправилась к ответчику. Соседке, которая в это время выгуливала свою собаку без поводка, сообщили ей о случившемся, однако последняя все отрицала, утверждала, что это была не ее собака, так как ее собака была закрыта в вольере. Разговора не получилось и женщина, надев поводок на собаку, зашла в свою ограду.

«Вместе с тем, указанное не соответствует действительности, так как собака ответчика постоянно бегает за оградой дома, ведет себя агрессивно», - сообщается в материалах дела.

Мать пострадавшего мальчика просила взыскать с соседки материальный ущерб в сумме 2450 рублей – стоимость испорченного спортивного костюма, 1500 рублей - стоимость порванных кроссовок, 8 000 рублей – стоимость сломанного телефона. Во время нападения сын, падая на землю, упал на свой телефон, в результате чего тот погнулся и пришел в негодность. Также женщина просила взыскать компенсацию морального вреда, так как ее сын очень испугался, боль, они были вынуждены проходить курс лечения, ставить уколы от бешенства.

«Сын до сих пор проходит курс антирабических прививок, до сих вздрагивает, услышав лай собак. Просила взыскать 38 050 рублей в счет компенсации морального вреда», - говорится в документах.

Ответчица, как и следовало ожидать, все отрицала. Владелица пса утверждала, что собака не агрессивная, игривая, обучена командам, дети со двора постоянно играли с собакой. Женщина просила учесть, что в их районе имеется бездомная собака такого же окраса. Момент нападения своей собаки на ребенка она не видела.

Также в деле отмечается, что владелицу собаки уже дважды штрафовали за нападение ее собаки на человека. Сумма штрафов составила 6000 рублей.

Суд постановил рисковые требования матери покусанного ребенка к соседке о взыскании суммы материального ущерба и морального вреда, причиненного в результате нападения и укуса собаки удовлетворить частично.

«Взыскать в счет возмещения материального ущерба 9 500 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 38 050 рублей», - постановил суд.



Фото: "Номер один"