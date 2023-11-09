Общество 09.11.2023 в 12:58
В России утверждены правила расчета допустимой рекреационной ёмкости природных территорий
Измерение ООПТ учтет устойчивость природных комплексов, факторы беспокойства животных, шумовое и световое загрязнение
Текст: Номер один
Правительство России утвердило правила расчета предельно допустимой рекреационной емкости особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, а также типовые правила для расчета такой емкости региональных и местных ООПТ. Также кабмином согласован порядок расчета минимальной платы по соглашению об осуществлении рекреационной деятельности в национальном парке, сообщили в минприроды России. Соответствующие постановления опубликованы на официальном портале.
«С каждым годом посещение особо охраняемых природных территорий набирает популярность, все больше гостей посещают и наши национальные парки. Если в 2021 году в них побывало 10,6 млн человек, то в 2022 году было уже 14 млн туристов. За девять месяцев нынешнего года нацпарки посетило свыше 12 млн человек. Важно обеспечить грамотный подход, чтобы регулировать антропогенную нагрузку, например, при необходимости перераспределить поток посетителей», – отметил глава минприроды России Александр Козлов.
Согласно постановлению, к расчету привлекут квалифицированных специалистов, а основой вычислений станут детальные научные исследования и системный анализ всех условий и факторов деятельности. При оценке туристской емкости специалисты учтут виды деятельности, характеристики посетителей, рекреационную устойчивость природных комплексов, воздействие фактора беспокойства на животных, оценят шумовое и световое загрязнение территории от инфраструктуры, суммарную нагрузку за определённый период времени и многое другое.
Для сбора информации на ООПТ пройдут полевые работы, анкетирование посетителей, сбор данных о фактической рекреационной нагрузке. На основе полученных материалов специалисты уточнят зонирование – где допустимо развивать туризм, а в каких зонах ООПТ этого делать нельзя. На рекреационных территориях определят и специальные места для инвестиционных проектов. Все это прописано в ключевом документе национальных парков – плане рекреационной деятельности. Он будет разработан администрациями национальных парков, согласован с главами регионов, в которых находятся территории, и утвержден минприроды России.
После того, как будут утверждены все планы рекреационной деятельности и появится инвестор с конкретными предложениями, пройдет процедура торгов. С победителем будет заключено соглашение об осуществлении рекреационной деятельности (до 49 лет), договор аренды земельного участка или соглашение о сервитуте (по необходимости). Среди условий соглашения – обязательное выполнение инвестором природоохранных требований.
Ежегодная плата по соглашению будет рассчитываться по формуле, которая утверждена постановлением правительства. Она учитывает ущерб, причиненный объектам растительного и животного мира, и корректирующие коэффициенты. Среди них ландшафт, географическое положение, транспортная доступность, перечень объектов и срок, на который пришел инвестор.
Напомним, с 1 сентября 2023 года вступил в силу закон о рекреации на особо охраняемых природных территориях, который разработан и принят по поручению президента. Закон заложил единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на природных территориях, а также позволит сделать прозрачными земельно-правовые отношения между государством и инвесторами.
Сегодня особо охраняемые природные территории федерального значения занимают свыше 75 млнв гектаров. Но из ни, только на шести миллионах гектаров можно заниматься рекреационной деятельностью – это меньше пяти процентов от общей площади.
Отметим, Бурятия уже имеет опыт бесконтрольной антропогенной нагрузки на природу. Правда, не в ООПТ, а просто на берегу Байкала.Это некогда популярная, а ныне умирающая зона между Култушной и «Байкальским прибоем». Возникает вопрос- может, стоит применять расчеты предельно допустимой рекреационной емкости для всего побережья Байкала в силу уникальности озера? Ведь сейчас Иркутская область и Бурятия ведут негласное соревнование между собой: кто больше принимает туристов на берегах Священного моря. Тема их предельной допустимой рекреационной емкости нигде не поднимается.
Фото: baikalecotourism.ru
«С каждым годом посещение особо охраняемых природных территорий набирает популярность, все больше гостей посещают и наши национальные парки. Если в 2021 году в них побывало 10,6 млн человек, то в 2022 году было уже 14 млн туристов. За девять месяцев нынешнего года нацпарки посетило свыше 12 млн человек. Важно обеспечить грамотный подход, чтобы регулировать антропогенную нагрузку, например, при необходимости перераспределить поток посетителей», – отметил глава минприроды России Александр Козлов.
Согласно постановлению, к расчету привлекут квалифицированных специалистов, а основой вычислений станут детальные научные исследования и системный анализ всех условий и факторов деятельности. При оценке туристской емкости специалисты учтут виды деятельности, характеристики посетителей, рекреационную устойчивость природных комплексов, воздействие фактора беспокойства на животных, оценят шумовое и световое загрязнение территории от инфраструктуры, суммарную нагрузку за определённый период времени и многое другое.
Для сбора информации на ООПТ пройдут полевые работы, анкетирование посетителей, сбор данных о фактической рекреационной нагрузке. На основе полученных материалов специалисты уточнят зонирование – где допустимо развивать туризм, а в каких зонах ООПТ этого делать нельзя. На рекреационных территориях определят и специальные места для инвестиционных проектов. Все это прописано в ключевом документе национальных парков – плане рекреационной деятельности. Он будет разработан администрациями национальных парков, согласован с главами регионов, в которых находятся территории, и утвержден минприроды России.
После того, как будут утверждены все планы рекреационной деятельности и появится инвестор с конкретными предложениями, пройдет процедура торгов. С победителем будет заключено соглашение об осуществлении рекреационной деятельности (до 49 лет), договор аренды земельного участка или соглашение о сервитуте (по необходимости). Среди условий соглашения – обязательное выполнение инвестором природоохранных требований.
Ежегодная плата по соглашению будет рассчитываться по формуле, которая утверждена постановлением правительства. Она учитывает ущерб, причиненный объектам растительного и животного мира, и корректирующие коэффициенты. Среди них ландшафт, географическое положение, транспортная доступность, перечень объектов и срок, на который пришел инвестор.
Напомним, с 1 сентября 2023 года вступил в силу закон о рекреации на особо охраняемых природных территориях, который разработан и принят по поручению президента. Закон заложил единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на природных территориях, а также позволит сделать прозрачными земельно-правовые отношения между государством и инвесторами.
Сегодня особо охраняемые природные территории федерального значения занимают свыше 75 млнв гектаров. Но из ни, только на шести миллионах гектаров можно заниматься рекреационной деятельностью – это меньше пяти процентов от общей площади.
Отметим, Бурятия уже имеет опыт бесконтрольной антропогенной нагрузки на природу. Правда, не в ООПТ, а просто на берегу Байкала.Это некогда популярная, а ныне умирающая зона между Култушной и «Байкальским прибоем». Возникает вопрос- может, стоит применять расчеты предельно допустимой рекреационной емкости для всего побережья Байкала в силу уникальности озера? Ведь сейчас Иркутская область и Бурятия ведут негласное соревнование между собой: кто больше принимает туристов на берегах Священного моря. Тема их предельной допустимой рекреационной емкости нигде не поднимается.
Фото: baikalecotourism.ru