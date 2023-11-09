Общество 09.11.2023 в 13:12
В Бурятии 72-летний пенсионер убил 43-летнего знакомого
Они жили вместе в доме в поселке Селенгинск, выпивали и поссорились
Текст: Номер один
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего местного жителя, обвиняемого в «убийстве», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием установлено, что 23 сентября нынешнего года днем после совместного употребления спиртного между обвиняемым и его 43-летним знакомым, проживавшим с ним в доме в поселке Селенгинске, произошла ссора, в ходе которой пенсионер схватил нож и нанес им противнику удар в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Обвиняемый скрыться не пытался, сообщил о преступлении соседям, после чего находился дома до приезда следственно-оперативной группы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: buryatia.sledcom.ru
Следствием установлено, что 23 сентября нынешнего года днем после совместного употребления спиртного между обвиняемым и его 43-летним знакомым, проживавшим с ним в доме в поселке Селенгинске, произошла ссора, в ходе которой пенсионер схватил нож и нанес им противнику удар в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Обвиняемый скрыться не пытался, сообщил о преступлении соседям, после чего находился дома до приезда следственно-оперативной группы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: buryatia.sledcom.ru
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