В Бурятии 72-летний пенсионер убил 43-летнего знакомого

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего местного жителя, обвиняемого в «убийстве», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что 23 сентября нынешнего года днем после совместного употребления спиртного между обвиняемым и его 43-летним знакомым, проживавшим с ним в доме в поселке Селенгинске, произошла ссора, в ходе которой пенсионер схватил нож и нанес им противнику удар в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Обвиняемый скрыться не пытался, сообщил о преступлении соседям, после чего находился дома до приезда следственно-оперативной группы.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru