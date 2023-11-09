Женщинам Бурятии предложили порулить супергрузовиками

Сегодня в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7» появилось необычное объявление. АО «Разрез Тугнуйский» сообщило о наборе «в команду женщин-белазисток». Представительницам прекрасного пола предлагают работу водителями БелАЗов с зарплатой от 160 тысяч рублей. При этом обучение с нуля будет произведено за счет работодателя. Единственное обязательное условие – претендентки должны иметь водительское удостоверение категории «С» с подтвержденным стажем не менее 12 месяцев.Соискательницам вакансий обещают официальное трудоустройство, соцпакет, дотации на питание, бесплатный пайковый уголь (компенсация отопления) и льготное санаторно-курортное лечение. Местом работы обозначен поселок Саган-Нур. Также сообщается, что возможна работа вахтовым методом.Почему компания при поиске водителей супергрузовиков акцентировало внимание именно на женщин, не известно. Можно предположить, что мужчин, желающих рулить огромными машинами, предприятие найти в необходимом количестве не может.Напомним, АО «Разрез Тугнуйский» (принадлежит компании СУЭК) входит в тройку крупнейших разрезов России по добыче каменного угля. Основная часть продукции поставляется в Азиатско-Тихоокеанский регион, главным образом в Китай, Японию и Южную Корею. Компания также начала разработку Никольского месторождения каменного угля, расположенного недалеко от Тугнуйского разреза. Его промышленные запасы составляют 270 млн тонн.Фото: russianstock.ru