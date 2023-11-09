Общество 09.11.2023 в 17:17

Гортоповский мост в Бурятии остался без иностранных деталей

Из-за этого сроки его открытия пришлось сдвигать
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Текст: Андрей Константинов
Гортоповский мост в Бурятии остался без иностранных деталей
Гортоповский мост в Заиграевском районе Бурятии будет введен в эксплуатацию в конце ноября. Об этом сообщил республиканский Минтранс в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7».

Ранее движение по мосту планировалось открыть в октябре. Однако, как пояснили в министерстве, сроки затянулись из-за того, что пришлось вносить корректировки в проект.

«Изначально в проекте были заложены деформационные швы иностранного производства. Это элементы проезжей части мостов, перекрывающие деформационные зазоры между смежными пролетными строениями. После корректировок 3 месяца ушло на изготовление деформационных швов уже российского производства, затем месяц на доставку», - рассказали в Минтрансе.

Напомним, ремонт Гортоповского моста начался в прошлом году. В результате ремонта мост станет шире, на нем устроят пешеходные зоны и установят барьерное ограждение. Одновременно с началом работ на мосту дорожники отремонтировали дорогу и подходы к мосту.

Фото: Минтранс Бурятии
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