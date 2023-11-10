Общество 10.11.2023 в 06:00

В Улан-Удэ предлагают открыть площадь Советов для стоянки автомобилей

Припарковаться в центре города стало практически невозможно
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ предлагают открыть площадь Советов для стоянки автомобилей
В центре Улан-Удэ ежегодно сокращается число парковочных мест при растущем дорожном трафике. Страдают все, в том числе водители спецтранспорта, инвалиды, да и сами чиновники средней руки, ежедневно приезжающие на работу на личном транспорте.

- Сегодня в центре города практически невозможно припарковаться, мест не хватает, а свободные места заняты ограничивающими знаками, - говорит один из руководителей общественной организации «Народный совет» Алексей Карнаухов. – В результате приезжающие в центр по делам улан-удэнцы, в том числе из районов, а также люди с ограниченными возможностями, вынуждены оставлять машины далеко от площади, во дворах, и ковылять к административным зданиям пешком.  

В результате дорожных реформ на площади Советов оставили открытым только небольшой участок напротив здания администрации главы и Народного Хурала. За который ежедневно «бьются» чиновники, чтобы поставить туда своих железных коней.

- Вынуждена приезжать на машине гораздо раньше восьми утра, чтобы занять место для парковки, иначе приходится ставить машину вдоль дороги возле БГУ, а это в нескольких сотнях метров от работы, - жалуется сотрудница аппарата Народного Хурала Бурятии.

По ее словам, проблема обострилась после того, как перекрыли для парковки машин крупный участок площади Советов, вдоль улицы Ленина между улицами Сухэ-Батора и Ербанова.

- Понятно, что одна эта большая парковка не решала всех проблем, но вдоль улицы Ленина парковались посетители государственных учреждений, которые чаще всего не занимали площадь на весь день и потому там всегда можно было оставить машину, - говорит чиновница.

Но потом кто-то решил, что площадь Советов должна быть только для праздников и разного рода парадов. И парковку на площади Советов (ограниченную бетонными ограждениями от открытой части площади) снова закрыли для движения.

Напомним, что попытки упорядочить пользование стоянками автотранспорта в центре Улан-Удэ предпринимаются давно. В 2020 году с подачи комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города  изменена схема дорожного движения на участке улицы Коммунистическая. Возможно, не без соответствующей просьбы прокуроров и судей, городские власти разрешили парковку автомобилей на проезжей части между зданиями прокуратуры РБ, Верховным и Арбитражным судами Бурятии. Речь идет об участке улицы со стороны улицы Сухэ-Батора в направлении улицы Ербанова, где на правой стороне дороги убрали запрещающие знаки. И работники госведомств получили возможность ставить машины там.

Сегодня общественники предлагают подойти к вопросу более масштабно.

- Вполне можно вернуться к схеме, когда часть площади Советов вдоль улицы Ленина можно снова открыть для машин, - полагает Карнаухов. – Ведь пока веселиться и устраивать праздники на площади не позволяет холодная погода, и сейчас она абсолютно пустая.

Как вариант общественники предлагают открыть участок площади до январских праздников, чтобы снять часть проблем с парковкой в зимний период.

- Ограждения в виде мобильных шарообразных бетонных конструкций и называются временными, поскольку позволяют оперативно перекрывать или открывать площадь Советов, - сообщил он. – Но это заметно позволит облегчить положение на ближайшие два месяца.

В УГИБДД предложения общественников переадресовали в мэрию города, которая уполномочена менять схемы дорожного движения. В пресс-службе администрации города не смогли оперативно ответить на наш запрос.

Фото: «Номер один»
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