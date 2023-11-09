Правительство Бурятии увеличило число целевых мест на подготовку медсестёр

Правительство Бурятии своим распоряжением перераспределило бюджетные средства и направило дополнительно около 1,12 млн рублей на целевое обучение 25 выпускников 11-х классов по специальности «Сестринское дело». В итоге штат больниц и поликлиник Бурятии пополнят 495 средних медицинских работников, сообщили в пресс-службе правительства республики.Решение принято, исходя из высокой востребованности специальности «Сестринское дело» у абитуриентов и имеющейся потребности в больницах и поликлиниках Бурятии. Двадцать пять человек пройдут обучение в Республиканском базовом медицинском колледже им. Э.Р. Раднаева. Стоимость годового обучения на одного человека составляет 134 тыс рублей. Продолжительность обучения составит год и 10 месяцев.В этом году лечебные учреждения всех районов республики активно участвовали в приемной кампании. Ими было заключено 495 целевых договоров на подготовку средних медицинских работников и 279 контрактов на подготовку врачей.Распределение по медвузам сложилось следующее:Читинская государственная медицинская академия – 78; Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова – 77; Иркутский государственный медицинский университет – 55; Сибирский государственный медицинский университет (Томск) – 36; Амурская государственная медицинская академия (Благовещенск) – 10; Новосибирский государственный медицинский университет – 7; Алтайский государственный медицинский университет (Барнаул) – 5; Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (Москва) – 4; Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) – 2; Красноярский государственный медицинский университет – 2; Дальневосточный государственный медуниверситет (Хабаровск) – 1; Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова – 1; Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет – 1 человек.188 человек обучаются по специальности «Лечебное дело», 74 – «Педиатрия», 15 – «Стоматология» и два человека по специальности «Клиническая психология». Так же в этом году 88 врачей продолжили обучение по программе ординатуры по 29 специальностям.Фото: egov-buryatia.ru