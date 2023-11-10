Общество 10.11.2023 в 09:14

Полицейскому доверия больше?

Доля провинциалов, доверяющих полиции своего региона, достигла максимума
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Текст: Номер один
Полицейскому доверия больше?
Более половины россиян не ждали изменений после переименования милиции в 2011 году, но с годами имидж ведомства в их глазах улучшился. В частности, вырос уровень общественного доверия к сотрудникам полиции своего региона, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты мониторингового опроса россиян, приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел и посвященного общественному восприятию профессии полицейского.

Насколько мы доверяем полиции?

Всего за пять лет, с 2012-го по 2018-й год, доля доверяющих выросла в 1,6 раза — с 35% до 57%. Второй год подряд показатель держится на максимальном уровне с начала наблюдений — в 2022 году о своем доверии сотрудникам полиции своего региона сообщили 62%, в 2023 г. — 66%, в том числе каждый пятый — с полной уверенностью. Как и в прошлом году, максимальный уровень доверия к сотрудникам полиции демонстрирует молодежь 18-24 лет – в этом году показатель достигает 85%, что в 1,3 раза больше в сравнении с показателями по выборке в целом (66% среди всех опрошенных).

Не доверяет сотрудникам полиции сегодня четверть наших сограждан (25%). С 2022 года эта доля снизилась на 7 п.п., а за последние 11 лет — почти в 2,5 раза (2012 год — 61%).

Наряду с молодежью чаще других доверяют полиции высокообеспеченные граждане (75% vs. 48% среди россиян с более скромным достатком) и трудоустроенные в бюджетных организациях (78% vs. 65% среди работников коммерческих организаций). То есть, уровень доверия обусловлен возрастом, материальным положением и местом работы.

Таким образом, индекс доверия сотрудникам полиции региона*, рассчитываемый как разница положительных и отрицательных ответов (доверие — недоверие), обновил исторический максимум и составил 41 п. из 100 возможных (+11 п. за год, 2022 году — 30 п.).

Какая она, профессия полицейского?

Престижность и доходность профессии полицейского россияне в среднем оценивают на «тройку с плюсом» — 3,48 и 3,29 балла из пяти возможных. Для примера, положение в обществе и доходность не менее значимой профессии — врачей россияне в прошлом году оценили на 3,19 и 3,05 балла соответственно.

Профессия полицейского выглядит более статусной в представлениях молодежи 18-24 лет (средний балл — 3,76) и граждан, довольных своим материальным положением (3,74 балла), а высокооплачиваемой — в глазах россиян старшего поколения 45+ лет (3,40-3,47 балла) и активных телезрителей (3,74 балла).

* Индекс доверия сотрудникам полиции региона показывает, как россияне доверяют полиции в своем регионе. Чем выше значение индекса, тем выше доверие полиции. Индекс строится на основе вопроса: «Скажите, пожалуйста, доверяете ли Вы сотрудникам полиции Вашего региона или не доверяете?» путем разницы положительных и отрицательных ответов. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от −100 до 100.

Фото: «Номер один»
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полиция доверие опрос

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