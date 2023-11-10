Общество 10.11.2023 в 10:03

В Бурятии будут спасать манулов

Для начала решено провести мониторинг популяции хищника
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будут спасать манулов
Фонд поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» и Министерство природных ресурсов Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщается на сайте организации, оно направлено на системную поддержку экологических инициатив, а также сохранение животного и растительного мира. Одним из первых совместных проектов станет мониторинг популяции манула.

««КОМПАС» совместно с Минприроды Бурятии, экспертами Бурятского госуниверситета и учеными РАН займется восстановлением мест обитания манула и охраной его популяции. В планах – мониторинг, видеофиксация, учет и чипирование животных, анализ информации об их численности в заказниках и распределении на территории. Главными результатами исследования должны стать формирование методики учета численности зверя и разработка предложений по сохранению манула», - сообщили в фонде.

Манул - хищное млекопитающее семейства кошачьих. Внешностью и размерами похож на домашнюю кошку, но отличается более короткими массивными туловищем и лапами, а также длинным густым мехом. Длина головы и туловища составляет от 46 до 65 см, длина хвоста - от 21 до 31 см, масса составляет 2-5 кг. Мех манула - самый пушистый и густой среди кошачьих, имеет неравномерный окрас, обычно серого цвета, а на отдельных частях тела - рыжеватого или охристого. Обитает на обширной, но фрагментированной территории в Азии: от Западного Ирана и Армении, в ряде регионов Центральной Азии и азиатской части России (до Забайкалья), а также на территории Монголии и Тибета. Общая численность оценивается в 58 тысяч особей, наибольшая популяция, как считается, обитает на территории Монголии.

«КОМПАС» - первый национальный Фонд поддержки и развития экологических инициатив. Был создан в июне 2022 года. В попечительский совет фонда входят председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и окружающей среды Госдумы Дмитрий Кобылкин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, телеведущий, депутат Госдумы Тимофей Баженов, а также ученые.

Фото: Бурприроднадзор
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