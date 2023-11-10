В Бурятии председателя СНТ засудили за сухую траву

Зампрокурора Иволгинского района обратился в Советский районный суд с иском к СНТ «Геолог». Зампрокурора требовал обязать СНТ «Геолог» произвести уборку мусора, сухой растительности и покос травы на территории общего пользования товарищества.

Из материалов дела следует, что в апреле 2023 года МЧС России провело внеплановую проверку в отношении СНТ «Геолог» на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе проверки было установлено, что территории общего пользования СНТ захламлены горючим мусором и сухой травой. Согласно сведениям публичной кадастровой карты территория общего пользования СНТ «Геолог» составляет 34900 кв.м.

«Ненадлежащее исполнение некоммерческим товариществом полномочий в области обеспечения пожарной безопасности, неосуществление предусмотренных законодательством мероприятий влечет угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в пожароопасный период, а также создает опасность для жизни и здоровья жителей СНТ», - говорится в материалах дела.

Председателя СНТ «Геолог» привлекли к административной ответственности в связи с допущенными нарушениями требований пожарной безопасности.

Кроме того, в конце апреля председателю СНТ «Геолог» вручили предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности со сроком устранения до 26 мая 2023 года.

Однако председатель траву не убрал.

Суд удовлетворил исковые требования заместителя прокурора Иволгинского района Республики Бурятия.

«Признать незаконным бездействие СНТ «Геолог» по непринятию мер к обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах товарищества. Обязать СНТ «Геолог» провести уборку мусора, сухой растительности и покос травы на территории общего пользования товарищества», - постановили в суде.





Фото: "Номер один"