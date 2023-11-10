Общество 10.11.2023 в 10:06

В Бурятии председателя СНТ засудили за сухую траву

СНТ «Геолог» нарушало требования пожарной безопасности

A- A+
Текст: "Номер один"
В Бурятии председателя СНТ засудили за сухую траву

Зампрокурора Иволгинского района обратился в Советский районный суд с иском к СНТ «Геолог». Зампрокурора требовал обязать СНТ «Геолог» произвести уборку мусора, сухой растительности и покос травы на территории общего пользования товарищества.

Из материалов дела следует, что в апреле 2023 года МЧС России провело внеплановую проверку в отношении СНТ «Геолог» на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе проверки было установлено, что территории общего пользования СНТ захламлены горючим мусором и сухой травой. Согласно сведениям публичной кадастровой карты территория общего пользования СНТ «Геолог» составляет 34900 кв.м.

«Ненадлежащее исполнение некоммерческим товариществом полномочий в области обеспечения пожарной безопасности, неосуществление предусмотренных законодательством мероприятий влечет угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в пожароопасный период, а также создает опасность для жизни и здоровья жителей СНТ», - говорится в материалах дела.

Председателя СНТ «Геолог» привлекли к административной ответственности в связи с допущенными нарушениями требований пожарной безопасности.

Кроме того, в конце апреля председателю СНТ «Геолог» вручили предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности со сроком устранения до 26 мая 2023 года.

Однако председатель траву не убрал.

Суд удовлетворил исковые требования заместителя прокурора Иволгинского района Республики Бурятия.

«Признать незаконным бездействие СНТ «Геолог» по непринятию мер к обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах товарищества. Обязать СНТ «Геолог» провести уборку мусора, сухой растительности и покос травы на территории общего пользования товарищества», - постановили в суде.


Фото: "Номер один"

Теги
СНТ сухая трава суд мчс

Все новости

В Улан-Удэ вора заставили заплатить за похищенное имущество
10.11.2023 в 11:10
Жительнице Бурятии пришлось через суд выписывать иностранца из своей квартиры
10.11.2023 в 10:26
Стоимость проезда в автобусах и трамваях Улан-Удэ опять хотят повысить
10.11.2023 в 10:25
«В маму вселялся Бог»
10.11.2023 в 10:16
В Бурятии председателя СНТ засудили за сухую траву
10.11.2023 в 10:06
В Бурятии будут спасать манулов
10.11.2023 в 10:03
В Бурятии дорожному рабочему выбило глаз гайкой
10.11.2023 в 09:38
В Улан-Удэ водителя осудили за смертельный наезд на девочку
10.11.2023 в 09:15
Полицейскому доверия больше?
10.11.2023 в 09:14
Временное ограничение на управление автомобилем
10.11.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
Жительнице Бурятии пришлось через суд выписывать иностранца из своей квартиры

Гастарбайтер боялся привлечения к административной ответственности

10.11.2023 в 10:26
Стоимость проезда в автобусах и трамваях Улан-Удэ опять хотят повысить
Предполагается, что с 1 января тариф вырастет на 3 рубля
10.11.2023 в 10:25
«В маму вселялся Бог»
Новосибирец хочет забрать ребенка у экс-супруги, увлекшейся эзотерикой
10.11.2023 в 10:16
В Бурятии будут спасать манулов
Для начала решено провести мониторинг популяции хищника
10.11.2023 в 10:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru