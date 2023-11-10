Общество 10.11.2023 в 10:16

«В маму вселялся Бог»

Новосибирец хочет забрать ребенка у экс-супруги, увлекшейся эзотерикой
A- A+
Текст: Номер один
«В маму вселялся Бог»
Новосибирец борется за сына в суде. Он подал иск к бывшей супруге. По его словам, семья развалилась из-за странного увлечения женщины эзотерикой. По словам отца мальчика, бывшая жена отдалилась от всех родственников, изолировала ребенка от окружающего мира, а весной еще и сбежала в другой город, отключив все телефоны. Сибирячку с сыном нашли в Кургане и вернули домой. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

«Увидела столб света и прозрела»

Илья* и Анна* поженились в 2007 году. Все как у людей, он работает программистом, она домохозяйка. Женщина занималась воспитанием сына, бытом, а ее супруг приносил в дом деньги. Картинка казалась идеальной, пока Анна, по мнению супруга, не решила пройти тренинг личностного роста в одной из новосибирских организаций. О дальнейших событиях в семье сейчас рассказывает юрист, защищающий права Ильи в суде.

- Это был 2018 год. Их сыну шесть лет. После нескольких занятий по личностному росту у Анны начало меняться отношение к мужу и ребенку. По словам супруга, женщина перестала спать ночью, только днем, начала ходить и разговаривать сама с собой, постоянно говорила про Бога, якобы все живут неправильно и должны покаяться, перестала поддерживать домашний уют, после заявила Илье, что ей с ребенком нужно жить отдельно, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Высоцкая, юрист Ильи.

Мужчина первое время пытался наладить отношения, но ничего не выходило, в итоге смирился и снял жене с сыном квартиру неподалеку. Регулярно приходил в гости, но странности в поведении Анны только прогрессировали. Она забрала ребенка из школы и решила, что он будет учиться дома, отдалилась от родственников.

- Своей матери Анна рассказывала, что на занятии с гуру видела столб света после взмаха его руки и после этого прозрела, - говорит юрист.

Общаются с внеземными цивилизациями

В разладе Илья и Анна прожили несколько лет. Мужчина приходил к жене и ребенку в гости, а весной 2023 года не смог в очередной раз их увидеть. В окнах их квартиры не горел свет, дверь никто не открывал, а телефоны были выключены.

Илья пошел в полицию и подал обоих в розыск. К делу подключились волонтеры. Пока последние распространяли ориентировки в соцсетях, правоохранители искали всевозможные зацепки. В том числе и организацию проверили, в которой состояла Анна, ту самую, по личностному росту.

Что же известно о той конторе? Центральный офис расположен в Воронеже, но в Новосибирске есть филиал. Позиционируют себя, как помощники в духовном и физическом развитии. Его создатели утверждают, что через «контактера» говорят с внеземными цивилизациями, учат связываться с «высшим Я» и проводят разные оздоровительные обследования. Деньги за свои ритуалы брали, но не фиксированной суммой, а кто на сколько оценивал полученные «знания», столько и выкладывал.

Кстати, эти самые эзотерики тоже пытались искать Анну. Правда, на астральном уровне. В это время полицейские проверяли их офисы и в Новосибирске, и в Воронеже. Все думали, что сибирячка ушла к ним.

Совершала хаотичные движения

Тем временем Анна уехала в Курган. Денег хватило только на автостоп. Почему туда - до сих пор загадка. Когда средства закончились, Анна обратилась в местный социальный центр для женщин в трудной ситуации. Те в свою очередь сообщили о ней в опеку.

- С ребенком и мамой начали работать психологи. Когда выяснили, кто они и откуда, сразу же сообщили Илье и нашим органам опеки, чтобы получить характеристики на семью, - говорит юрист Наталья.

Как рассказывал источник КП-Новосибирск, Анна утверждала, что сбежала от родственников, мол, сильно наседают и диктуют, как жить. Тем не менее в августе женщина вернулась с сыном в Новосибирск.

- С мальчиком беседовали специалисты. Они спрашивали, что ему нравится в маме и папе, а что пугает. Мальчик рассказал, что видел, как мама совершает хаотичные движения и в нее вселялся Бог. Это все с его слов, - говорит юрист. - После Аниного побега выяснилось, что у нее есть просроченный кредит на 200 тысяч рублей, а также она не платила за съемную квартиру.

Сейчас мальчик находится с отцом. По словам их представителя, Анна закрылась от всех в квартире и не выходит на связь. Женщина даже не пришла на суд по разводу и, со слов бывшего мужа, не интересуется сыном.

- Суд развел Анну и Илью. На время определения места жительства мальчик будет находиться с папой. Далее все должны будут пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу, уже после будет принято решение суда, - подытоживает юрист. - Сейчас мальчик пошел в школу, но во второй класс. Начинает потихоньку социализироваться. Сейчас много случаев, когда семьи распадаются из-за странных увлечений мам: некоторые попадают в сомнительные сообщества или проходит тренинги. Все это заканчивается плачевно.

КП-Новосибирск пыталась связаться с мамой ребенка, но оба ее номера недоступны.

* Имена изменены по этическим соображениям.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Теги
секты эзотерика семья

Все новости

В Улан-Удэ вора заставили заплатить за похищенное имущество
10.11.2023 в 11:10
Жительнице Бурятии пришлось через суд выписывать иностранца из своей квартиры
10.11.2023 в 10:26
Стоимость проезда в автобусах и трамваях Улан-Удэ опять хотят повысить
10.11.2023 в 10:25
«В маму вселялся Бог»
10.11.2023 в 10:16
В Бурятии председателя СНТ засудили за сухую траву
10.11.2023 в 10:06
В Бурятии будут спасать манулов
10.11.2023 в 10:03
В Бурятии дорожному рабочему выбило глаз гайкой
10.11.2023 в 09:38
В Улан-Удэ водителя осудили за смертельный наезд на девочку
10.11.2023 в 09:15
Полицейскому доверия больше?
10.11.2023 в 09:14
Временное ограничение на управление автомобилем
10.11.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
Жительнице Бурятии пришлось через суд выписывать иностранца из своей квартиры

Гастарбайтер боялся привлечения к административной ответственности

10.11.2023 в 10:26
Стоимость проезда в автобусах и трамваях Улан-Удэ опять хотят повысить
Предполагается, что с 1 января тариф вырастет на 3 рубля
10.11.2023 в 10:25
В Бурятии председателя СНТ засудили за сухую траву

СНТ «Геолог» нарушало требования пожарной безопасности

10.11.2023 в 10:06
В Бурятии будут спасать манулов
Для начала решено провести мониторинг популяции хищника
10.11.2023 в 10:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru