Общество 10.11.2023 в 10:16
«В маму вселялся Бог»
Новосибирец хочет забрать ребенка у экс-супруги, увлекшейся эзотерикой
Текст: Номер один
Новосибирец борется за сына в суде. Он подал иск к бывшей супруге. По его словам, семья развалилась из-за странного увлечения женщины эзотерикой. По словам отца мальчика, бывшая жена отдалилась от всех родственников, изолировала ребенка от окружающего мира, а весной еще и сбежала в другой город, отключив все телефоны. Сибирячку с сыном нашли в Кургане и вернули домой. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.
«Увидела столб света и прозрела»
Илья* и Анна* поженились в 2007 году. Все как у людей, он работает программистом, она домохозяйка. Женщина занималась воспитанием сына, бытом, а ее супруг приносил в дом деньги. Картинка казалась идеальной, пока Анна, по мнению супруга, не решила пройти тренинг личностного роста в одной из новосибирских организаций. О дальнейших событиях в семье сейчас рассказывает юрист, защищающий права Ильи в суде.
- Это был 2018 год. Их сыну шесть лет. После нескольких занятий по личностному росту у Анны начало меняться отношение к мужу и ребенку. По словам супруга, женщина перестала спать ночью, только днем, начала ходить и разговаривать сама с собой, постоянно говорила про Бога, якобы все живут неправильно и должны покаяться, перестала поддерживать домашний уют, после заявила Илье, что ей с ребенком нужно жить отдельно, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Высоцкая, юрист Ильи.
Мужчина первое время пытался наладить отношения, но ничего не выходило, в итоге смирился и снял жене с сыном квартиру неподалеку. Регулярно приходил в гости, но странности в поведении Анны только прогрессировали. Она забрала ребенка из школы и решила, что он будет учиться дома, отдалилась от родственников.
- Своей матери Анна рассказывала, что на занятии с гуру видела столб света после взмаха его руки и после этого прозрела, - говорит юрист.
Общаются с внеземными цивилизациями
В разладе Илья и Анна прожили несколько лет. Мужчина приходил к жене и ребенку в гости, а весной 2023 года не смог в очередной раз их увидеть. В окнах их квартиры не горел свет, дверь никто не открывал, а телефоны были выключены.
Илья пошел в полицию и подал обоих в розыск. К делу подключились волонтеры. Пока последние распространяли ориентировки в соцсетях, правоохранители искали всевозможные зацепки. В том числе и организацию проверили, в которой состояла Анна, ту самую, по личностному росту.
Что же известно о той конторе? Центральный офис расположен в Воронеже, но в Новосибирске есть филиал. Позиционируют себя, как помощники в духовном и физическом развитии. Его создатели утверждают, что через «контактера» говорят с внеземными цивилизациями, учат связываться с «высшим Я» и проводят разные оздоровительные обследования. Деньги за свои ритуалы брали, но не фиксированной суммой, а кто на сколько оценивал полученные «знания», столько и выкладывал.
Кстати, эти самые эзотерики тоже пытались искать Анну. Правда, на астральном уровне. В это время полицейские проверяли их офисы и в Новосибирске, и в Воронеже. Все думали, что сибирячка ушла к ним.
Совершала хаотичные движения
Тем временем Анна уехала в Курган. Денег хватило только на автостоп. Почему туда - до сих пор загадка. Когда средства закончились, Анна обратилась в местный социальный центр для женщин в трудной ситуации. Те в свою очередь сообщили о ней в опеку.
- С ребенком и мамой начали работать психологи. Когда выяснили, кто они и откуда, сразу же сообщили Илье и нашим органам опеки, чтобы получить характеристики на семью, - говорит юрист Наталья.
Как рассказывал источник КП-Новосибирск, Анна утверждала, что сбежала от родственников, мол, сильно наседают и диктуют, как жить. Тем не менее в августе женщина вернулась с сыном в Новосибирск.
- С мальчиком беседовали специалисты. Они спрашивали, что ему нравится в маме и папе, а что пугает. Мальчик рассказал, что видел, как мама совершает хаотичные движения и в нее вселялся Бог. Это все с его слов, - говорит юрист. - После Аниного побега выяснилось, что у нее есть просроченный кредит на 200 тысяч рублей, а также она не платила за съемную квартиру.
Сейчас мальчик находится с отцом. По словам их представителя, Анна закрылась от всех в квартире и не выходит на связь. Женщина даже не пришла на суд по разводу и, со слов бывшего мужа, не интересуется сыном.
- Суд развел Анну и Илью. На время определения места жительства мальчик будет находиться с папой. Далее все должны будут пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу, уже после будет принято решение суда, - подытоживает юрист. - Сейчас мальчик пошел в школу, но во второй класс. Начинает потихоньку социализироваться. Сейчас много случаев, когда семьи распадаются из-за странных увлечений мам: некоторые попадают в сомнительные сообщества или проходит тренинги. Все это заканчивается плачевно.
КП-Новосибирск пыталась связаться с мамой ребенка, но оба ее номера недоступны.
* Имена изменены по этическим соображениям.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
«Увидела столб света и прозрела»
Илья* и Анна* поженились в 2007 году. Все как у людей, он работает программистом, она домохозяйка. Женщина занималась воспитанием сына, бытом, а ее супруг приносил в дом деньги. Картинка казалась идеальной, пока Анна, по мнению супруга, не решила пройти тренинг личностного роста в одной из новосибирских организаций. О дальнейших событиях в семье сейчас рассказывает юрист, защищающий права Ильи в суде.
- Это был 2018 год. Их сыну шесть лет. После нескольких занятий по личностному росту у Анны начало меняться отношение к мужу и ребенку. По словам супруга, женщина перестала спать ночью, только днем, начала ходить и разговаривать сама с собой, постоянно говорила про Бога, якобы все живут неправильно и должны покаяться, перестала поддерживать домашний уют, после заявила Илье, что ей с ребенком нужно жить отдельно, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Высоцкая, юрист Ильи.
Мужчина первое время пытался наладить отношения, но ничего не выходило, в итоге смирился и снял жене с сыном квартиру неподалеку. Регулярно приходил в гости, но странности в поведении Анны только прогрессировали. Она забрала ребенка из школы и решила, что он будет учиться дома, отдалилась от родственников.
- Своей матери Анна рассказывала, что на занятии с гуру видела столб света после взмаха его руки и после этого прозрела, - говорит юрист.
Общаются с внеземными цивилизациями
В разладе Илья и Анна прожили несколько лет. Мужчина приходил к жене и ребенку в гости, а весной 2023 года не смог в очередной раз их увидеть. В окнах их квартиры не горел свет, дверь никто не открывал, а телефоны были выключены.
Илья пошел в полицию и подал обоих в розыск. К делу подключились волонтеры. Пока последние распространяли ориентировки в соцсетях, правоохранители искали всевозможные зацепки. В том числе и организацию проверили, в которой состояла Анна, ту самую, по личностному росту.
Что же известно о той конторе? Центральный офис расположен в Воронеже, но в Новосибирске есть филиал. Позиционируют себя, как помощники в духовном и физическом развитии. Его создатели утверждают, что через «контактера» говорят с внеземными цивилизациями, учат связываться с «высшим Я» и проводят разные оздоровительные обследования. Деньги за свои ритуалы брали, но не фиксированной суммой, а кто на сколько оценивал полученные «знания», столько и выкладывал.
Кстати, эти самые эзотерики тоже пытались искать Анну. Правда, на астральном уровне. В это время полицейские проверяли их офисы и в Новосибирске, и в Воронеже. Все думали, что сибирячка ушла к ним.
Совершала хаотичные движения
Тем временем Анна уехала в Курган. Денег хватило только на автостоп. Почему туда - до сих пор загадка. Когда средства закончились, Анна обратилась в местный социальный центр для женщин в трудной ситуации. Те в свою очередь сообщили о ней в опеку.
- С ребенком и мамой начали работать психологи. Когда выяснили, кто они и откуда, сразу же сообщили Илье и нашим органам опеки, чтобы получить характеристики на семью, - говорит юрист Наталья.
Как рассказывал источник КП-Новосибирск, Анна утверждала, что сбежала от родственников, мол, сильно наседают и диктуют, как жить. Тем не менее в августе женщина вернулась с сыном в Новосибирск.
- С мальчиком беседовали специалисты. Они спрашивали, что ему нравится в маме и папе, а что пугает. Мальчик рассказал, что видел, как мама совершает хаотичные движения и в нее вселялся Бог. Это все с его слов, - говорит юрист. - После Аниного побега выяснилось, что у нее есть просроченный кредит на 200 тысяч рублей, а также она не платила за съемную квартиру.
Сейчас мальчик находится с отцом. По словам их представителя, Анна закрылась от всех в квартире и не выходит на связь. Женщина даже не пришла на суд по разводу и, со слов бывшего мужа, не интересуется сыном.
- Суд развел Анну и Илью. На время определения места жительства мальчик будет находиться с папой. Далее все должны будут пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу, уже после будет принято решение суда, - подытоживает юрист. - Сейчас мальчик пошел в школу, но во второй класс. Начинает потихоньку социализироваться. Сейчас много случаев, когда семьи распадаются из-за странных увлечений мам: некоторые попадают в сомнительные сообщества или проходит тренинги. Все это заканчивается плачевно.
КП-Новосибирск пыталась связаться с мамой ребенка, но оба ее номера недоступны.
* Имена изменены по этическим соображениям.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области