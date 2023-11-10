Общество 10.11.2023 в 10:25

Стоимость проезда в автобусах и трамваях Улан-Удэ опять хотят повысить

Предполагается, что с 1 января тариф вырастет на 3 рубля
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Стоимость проезда в автобусах и трамваях Улан-Удэ опять хотят повысить
На официальном сайте горсовета Улан-Удэ появились проекты решений о повышении стоимости проезда в трамваях, а также в муниципальных и частных автобусах. Речь идет о роста тарифа на 3 рубля. Таким образом, в случае принятия документа стоимость проезда в трамвае составит 28 рублей, в автобусах и маршрутках – 33 рубля. Новые тарифы предполагается установить с 1 января 2024 года.

Когда данный вопрос будет рассмотрен горсоветом, пока не известно.

Напомним, тарифы на проезд в общественном транспорте последний раз повышали с 1 января 2023 года. Тогда стоимость проезда в автобусах и трамваях выросла сразу на 5 рублей. Необходимость повышения тарифов чиновники обосновывали ростом цен на топливо, смазочные материалы, запчасти и шины, а также необходимостью повышения зарплат водителям.

Фото: «Номер один»
Теги
транспорт рост цен

Все новости

В Улан-Удэ вора заставили заплатить за похищенное имущество
10.11.2023 в 11:10
Жительнице Бурятии пришлось через суд выписывать иностранца из своей квартиры
10.11.2023 в 10:26
Стоимость проезда в автобусах и трамваях Улан-Удэ опять хотят повысить
10.11.2023 в 10:25
«В маму вселялся Бог»
10.11.2023 в 10:16
В Бурятии председателя СНТ засудили за сухую траву
10.11.2023 в 10:06
В Бурятии будут спасать манулов
10.11.2023 в 10:03
В Бурятии дорожному рабочему выбило глаз гайкой
10.11.2023 в 09:38
В Улан-Удэ водителя осудили за смертельный наезд на девочку
10.11.2023 в 09:15
Полицейскому доверия больше?
10.11.2023 в 09:14
Временное ограничение на управление автомобилем
10.11.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
Жительнице Бурятии пришлось через суд выписывать иностранца из своей квартиры

Гастарбайтер боялся привлечения к административной ответственности

10.11.2023 в 10:26
«В маму вселялся Бог»
Новосибирец хочет забрать ребенка у экс-супруги, увлекшейся эзотерикой
10.11.2023 в 10:16
В Бурятии председателя СНТ засудили за сухую траву

СНТ «Геолог» нарушало требования пожарной безопасности

10.11.2023 в 10:06
В Бурятии будут спасать манулов
Для начала решено провести мониторинг популяции хищника
10.11.2023 в 10:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru