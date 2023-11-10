Общество 10.11.2023 в 10:25
Стоимость проезда в автобусах и трамваях Улан-Удэ опять хотят повысить
Предполагается, что с 1 января тариф вырастет на 3 рубля
Текст: Андрей Константинов
На официальном сайте горсовета Улан-Удэ появились проекты решений о повышении стоимости проезда в трамваях, а также в муниципальных и частных автобусах. Речь идет о роста тарифа на 3 рубля. Таким образом, в случае принятия документа стоимость проезда в трамвае составит 28 рублей, в автобусах и маршрутках – 33 рубля. Новые тарифы предполагается установить с 1 января 2024 года.
Когда данный вопрос будет рассмотрен горсоветом, пока не известно.
Напомним, тарифы на проезд в общественном транспорте последний раз повышали с 1 января 2023 года. Тогда стоимость проезда в автобусах и трамваях выросла сразу на 5 рублей. Необходимость повышения тарифов чиновники обосновывали ростом цен на топливо, смазочные материалы, запчасти и шины, а также необходимостью повышения зарплат водителям.
Фото: «Номер один»
Когда данный вопрос будет рассмотрен горсоветом, пока не известно.
Напомним, тарифы на проезд в общественном транспорте последний раз повышали с 1 января 2023 года. Тогда стоимость проезда в автобусах и трамваях выросла сразу на 5 рублей. Необходимость повышения тарифов чиновники обосновывали ростом цен на топливо, смазочные материалы, запчасти и шины, а также необходимостью повышения зарплат водителям.
Фото: «Номер один»