Общество 10.11.2023 в 10:26

Жительнице Бурятии пришлось через суд выписывать иностранца из своей квартиры

Гастарбайтер боялся привлечения к административной ответственности

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Текст: "Номер один"
Жительнице Бурятии пришлось через суд выписывать иностранца из своей квартиры

Жительница Улан-Удэ обратилась в Советский районный суд с иском к бывшему арендатору ее квартиры. При заселении женщина согласилась его зарегистрировать. Однако когда мужчина съехал, он упорно не хотел сниматься с регистрационного учета.

В суде женщина сообщила, что вселила иностранца в квартиру в мае 2022 г. Женщина и ее супруг наняли мужчину для того, чтобы он сделал ремонт другой квартиры, принадлежащей супругам. Оба объекта недвижимости находятся в одном доме.

Гастарбайтер попросил его зарегистрировать, женщина согласилась.

«Вместе с тем после окончания договорных отношений она попросила ответчика освободить жилое помещение, поскольку планировала в нем проживать с супругом», - уточняется в материалах дела.

В ноябре 2022 г. гастарбайтер выехал из спорной квартиры, вывез все свои вещи.

Выходец из страны ближнего зарубежья пояснил в суде, что ему необходимо состоять на регистрационном учете во избежание привлечения к административной ответственности, поскольку он является иностранным гражданином.

Суд постановил признать иностранного гражданина утратившим право пользования жилым помещением, это, в свою очередь, позволяет его снять с регистрационного учета.

 
Фото: "Номер один"

 

 

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гастарбайтеры регистрация суд ремонт квартира

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