В Бурятии 80 семей БАМовцев с начала года получили субсидии на покупку нового жилья

В республике с начала года 80 семьям, проживающим на территории Байкало-Амурской магистрали, предоставлены субсидии на покупку нового жилья. В этом году финансирование из федерального, республиканского и местных бюджетов на эти цели составило 325 млн рублей. За пять лет на переселение БАМовцев направлено 1,5 млрд рублей, расселена 441 семья.

Семья Натальи Ищенко с 1986-го года проживала в вагончике № 133 по улице Рабочая в Северобайкальске. В этом году женщина получила субсидию в размере 4 млн рублей. На эти средства она приобрела дом с централизованным отоплением и 12 соток земли.

«Мы с мужем приехали из Ленинграда работать на БАМ. За годы мы привыкли к Байкалу. Тут чистый воздух, чистая вода, поэтому решили остаться здесь. Мы стояли в очереди по переселению из БАМовских вагончиков. Когда это жилье признали ветхим, собрали документы. Счастливы от того, что теперь у нас есть настоящая крыша над головой. Мы благодарны государству за это», – делится радостью Наталья Ищенко.



Субсидия на покупку жилья семье Ищенко выделена по региональной программе «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия». В эту программу женщина была включена на основании пакета документов и заявления от 1 марта 2018 года. В 2023 году в Северобайкальске было выдано 15 таких сертификатов, в Северо-Байкальском районе – 34, в Муйском– 31. Итого 80 семей обрели новое жилье взамен аварийному.

За последние пять лет правительство Бурятии неоднократно поднимало вопрос о переселении из аварийного жилья на федеральном уровне. Проводились совещания с участием Президента России Владимира Путина и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Благодаря этому на федеральном уровне был принят ряд решений.

Так, по президентскому национальному проекту «Жилье и городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», уменьшается количество граждан, проживающих в аварийном жилье. Всего, начиная с 2011 года из аварийных домов в зоне БАМа на территории Бурятии переселено более 2 500 семей.





Фото: Минстрой РБ