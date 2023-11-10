Общество 10.11.2023 в 11:49

«Горсвет» Улан-Удэ стал призером Всероссийского конкурса профмастерства

Команда предприятия заняла третье место
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Текст: Андрей Константинов
«Горсвет» Улан-Удэ стал призером Всероссийского конкурса профмастерства
Команда МБУ «Горсвет» в составе главного инженера Романа Инкижинова, электромонтеров Романа Сназина и Константина Мангирова заняла третье место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства электромонтеров по обслуживанию установок наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Наши земляки стали пятыми в теоретическом этапе, а на практике, которая заключалась в монтаже кабельной линии в опоре освещения - вторыми, набрав 179 баллов из 180 возможных. По итогам двух этапов конкурса команде было присуждено третье место», - сообщили в «Горсвете».

II ежегодный конкурс профессионального мастерства электромонтеров предприятий и учреждений, входящих в Ассоциацию наружного освещения, проводился в Москве на территории ООО «Завод Москабель» 8 ноября.

Цель конкурса - оценка и усовершенствование уровня профессиональной подготовки персонала, обслуживающего установки наружного освещения, обмен передовым опытом и профессиональными навыками между работниками эксплуатирующих организаций.

Первое место в конкурсе занял МУП «Горсвет» Архангельска, на втором месте ГУП «Моссвет». Всего в соревнованиях участвовало 8 команд.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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