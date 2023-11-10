«Горсвет» Улан-Удэ стал призером Всероссийского конкурса профмастерства

Команда МБУ «Горсвет» в составе главного инженера Романа Инкижинова, электромонтеров Романа Сназина и Константина Мангирова заняла третье место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства электромонтеров по обслуживанию установок наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.«Наши земляки стали пятыми в теоретическом этапе, а на практике, которая заключалась в монтаже кабельной линии в опоре освещения - вторыми, набрав 179 баллов из 180 возможных. По итогам двух этапов конкурса команде было присуждено третье место», - сообщили в «Горсвете».II ежегодный конкурс профессионального мастерства электромонтеров предприятий и учреждений, входящих в Ассоциацию наружного освещения, проводился в Москве на территории ООО «Завод Москабель» 8 ноября.Цель конкурса - оценка и усовершенствование уровня профессиональной подготовки персонала, обслуживающего установки наружного освещения, обмен передовым опытом и профессиональными навыками между работниками эксплуатирующих организаций.Первое место в конкурсе занял МУП «Горсвет» Архангельска, на втором месте ГУП «Моссвет». Всего в соревнованиях участвовало 8 команд.Фото: мэрия Улан-Удэ