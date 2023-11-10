Общество 10.11.2023 в 12:22

Население Бурятии сократилось на 760 человек

Рожать в республике стали заметно меньше
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Население Бурятии сократилось на 760 человек
За январь–сентябрь 2023 года в Бурятии зарегистрировано 7683 родившихся и 8444 умерших. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число родившихся уменьшилось на 714 человек или на 8,5%, число умерших снизилось на 664 человека или на 7,3%. Естественная убыль населения составила 761 человек. Такие данные сегодня озвучил Бурятстат.

Естественная убыль населения наблюдалась в 19 муниципальных образованиях. В лидерах по этому показателю Кабанский, Баунтовский, Кяхтинский и Прибайкальский районы, а также город Северобайкальск. Естественный прирост населения зафиксирован в Окинском, Иволгинском и Тарбагатайском районах и в Улан-Удэ.

Коэффициент рождаемости составил 10,5 новорожденных на 1000 жителей и снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,9%. Высокий уровень рождаемости наблюдался в Закаменском, Окинском, Бичурском и Кижингинском районах республики. Низкий уровень рождаемости отмечен в Северобайкальске, Кабанском, Баунтовском и Северо-Байкальском районах.

Коэффициент смертности составил 11,6 умерших на 1000 населения и снизился в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 6,5%. Высокий уровень смертности населения наблюдался в Закаменском, Кяхтинском, Баргузинском и Бичурском районах.

В возрасте до 1 года умерло 26 младенцев. Коэффициент младенческой смертности снизился с 4,9 до 3,3 новорожденных на 1000 родившихся (на 32,7%).

В январе–сентябре 2023 года в республике зарегистрировали брак 4283 пары, а 3990 его расторгли. Отмечена отрицательная динамика соотношения числа браков и разводов. Если в январе–сентябре прошлого года на 1000 браков приходилось 829 разводов, то в январе-сентябре 2023 года их стало уже 932.


Фото: «Номер один», инфоргафика: Бурятстат
Теги
демография

Все новости

В Бурятии за 12 дней изъято около 27,5 кг наркотических средств
10.11.2023 в 13:09
В Бурятии произошел массовый обман бабушек
10.11.2023 в 13:01
В Улан-Удэ военные прокуроры провели прием
10.11.2023 в 12:43
В Бурятии простятся с молодым военным
10.11.2023 в 12:34
В Улан-Удэ завершен капремонт Театра бурятской драмы
10.11.2023 в 12:30
Население Бурятии сократилось на 760 человек
10.11.2023 в 12:22
В Бурятии открыт еще один участок автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян
10.11.2023 в 12:03
«Горсвет» Улан-Удэ стал призером Всероссийского конкурса профмастерства
10.11.2023 в 11:49
В Бурятии 80 семей БАМовцев с начала года получили субсидии на покупку нового жилья
10.11.2023 в 11:43
В Улан-Удэ вора заставили заплатить за похищенное имущество
10.11.2023 в 11:10
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Бурятии за 12 дней изъято около 27,5 кг наркотических средств
В республике  подведены итоги второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
10.11.2023 в 13:09
В Улан-Удэ военные прокуроры провели прием
Они встретились с военнослужащими, проходящими лечение в Сосновом Бору
10.11.2023 в 12:43
В Бурятии простятся с молодым военным
24-летний Артём Новоселов погиб в боях на Донбассе
10.11.2023 в 12:34
В Улан-Удэ завершен капремонт Театра бурятской драмы
В рамках национального проекта «Культура» на модренизацию было выделено более 26 млн рублей
10.11.2023 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru