Население Бурятии сократилось на 760 человек

В январе–сентябре 2023 года в республике зарегистрировали брак 4283 пары, а 3990 его расторгли. Отмечена отрицательная динамика соотношения числа браков и разводов. Если в январе–сентябре прошлого года на 1000 браков приходилось 829 разводов, то в январе-сентябре 2023 года их стало уже 932.





За январь–сентябрь 2023 года в Бурятии зарегистрировано 7683 родившихся и 8444 умерших. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число родившихся уменьшилось на 714 человек или на 8,5%, число умерших снизилось на 664 человека или на 7,3%. Естественная убыль населения составила 761 человек. Такие данные сегодня озвучил Бурятстат.Естественная убыль населения наблюдалась в 19 муниципальных образованиях. В лидерах по этому показателю Кабанский, Баунтовский, Кяхтинский и Прибайкальский районы, а также город Северобайкальск. Естественный прирост населения зафиксирован в Окинском, Иволгинском и Тарбагатайском районах и в Улан-Удэ.Коэффициент рождаемости составил 10,5 новорожденных на 1000 жителей и снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,9%. Высокий уровень рождаемости наблюдался в Закаменском, Окинском, Бичурском и Кижингинском районах республики. Низкий уровень рождаемости отмечен в Северобайкальске, Кабанском, Баунтовском и Северо-Байкальском районах.Коэффициент смертности составил 11,6 умерших на 1000 населения и снизился в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 6,5%. Высокий уровень смертности населения наблюдался в Закаменском, Кяхтинском, Баргузинском и Бичурском районах.В возрасте до 1 года умерло 26 младенцев. Коэффициент младенческой смертности снизился с 4,9 до 3,3 новорожденных на 1000 родившихся (на 32,7%).Фото: «Номер один», инфоргафика: Бурятстат