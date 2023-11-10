Общество 10.11.2023 в 12:43
В Улан-Удэ военные прокуроры провели прием
Они встретились с военнослужащими, проходящими лечение в Сосновом Бору
Текст: Андрей Константинов
9 ноября в рамках работы мобильной приемной военный прокурор Восточного военного округа генерал-майор юстиции Александр Рогачиков совместно с военным прокурором Улан-Удэнского гарнизона полковником юстиции Константином Манжигеевым провели личный прием военнослужащих, проходящих лечение в медицинском центре в Сосновом Бору.
«Обращения заявителей касались вопросов медицинского обслуживания, реабилитационных мероприятий, деятельности военно-врачебной комиссии, предоставления льгот и социальных гарантий. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия», - сообщили в военной прокуратуре Восточного военного округа.
Фото: «Номер один»
«Обращения заявителей касались вопросов медицинского обслуживания, реабилитационных мероприятий, деятельности военно-врачебной комиссии, предоставления льгот и социальных гарантий. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия», - сообщили в военной прокуратуре Восточного военного округа.
Фото: «Номер один»
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