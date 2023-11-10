В Улан-Удэ военные прокуроры провели прием

9 ноября в рамках работы мобильной приемной военный прокурор Восточного военного округа генерал-майор юстиции Александр Рогачиков совместно с военным прокурором Улан-Удэнского гарнизона полковником юстиции Константином Манжигеевым провели личный прием военнослужащих, проходящих лечение в медицинском центре в Сосновом Бору.«Обращения заявителей касались вопросов медицинского обслуживания, реабилитационных мероприятий, деятельности военно-врачебной комиссии, предоставления льгот и социальных гарантий. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия», - сообщили в военной прокуратуре Восточного военного округа.Фото: «Номер один»