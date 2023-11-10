Общество 10.11.2023 в 13:09

В Бурятии за 12 дней изъято около 27,5 кг наркотических средств

В республике  подведены итоги второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
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В Бурятии за 12 дней изъято около 27,5 кг наркотических средств
В Бурятии подведены итоги второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Напомним, мероприятие проводилось с 16 по 27 октября с целью привлечения общественности к участию в противодействии наркомании и незаконному обороту наркотиков.

Всего в период акции сотрудники полиции выявили 32 наркопреступления, в том числе 24 относящиеся к категории тяжких и особо тяжких. Составлено 54 протокола об административных правонарушениях по фактам хранения и употребления запрещенных веществ. Из незаконного оборота изъято около 27,5 кг наркотических средств, сообщили в республиканском МВД.

В период проведения акции от граждан республики в полицию поступило 38 обращений, из которых 27 сообщений о фактах незаконного оборота и употребления наркотических средств, 10 – по фактам профилактики, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотические средства и одно – по факту распространении пронаркотического контента в сети Интернет.

Фото: pixabay.com
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преступность наркоктики изъятие

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