В Бурятии за 12 дней изъято около 27,5 кг наркотических средств

В Бурятии подведены итоги второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Напомним, мероприятие проводилось с 16 по 27 октября с целью привлечения общественности к участию в противодействии наркомании и незаконному обороту наркотиков.Всего в период акции сотрудники полиции выявили 32 наркопреступления, в том числе 24 относящиеся к категории тяжких и особо тяжких. Составлено 54 протокола об административных правонарушениях по фактам хранения и употребления запрещенных веществ. Из незаконного оборота изъято около 27,5 кг наркотических средств, сообщили в республиканском МВД.В период проведения акции от граждан республики в полицию поступило 38 обращений, из которых 27 сообщений о фактах незаконного оборота и употребления наркотических средств, 10 – по фактам профилактики, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотические средства и одно – по факту распространении пронаркотического контента в сети Интернет.Фото: pixabay.com