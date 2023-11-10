Общество 10.11.2023 в 13:59

В Улан-Удэ число московских рейсов сократилось в три раза

Одной из причин этого стало падение спроса
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ число московских рейсов сократилось в три раза
Российский перевозчик S7 в ноябре сократил полетную программу из Улан-Удэ в Москву. Если еще недавно в столицу ежедневно отправлялось четыре рейса, то сегодня только один прямой. Среди причин снятия рейсов стало снижение спроса со стороны пассажиров из-за очень высоких, по сравнению с Иркутском, цен на авиабилеты и необходимости экономить ресурс самолетов в связи с западными санкциями.

Напомним, что еще в октябре стоимость перелета «Улан-Удэ – Москва» составляла в среднем 15-20 тыс. рублей, тогда как в соседнем Иркутске цены находились в диапазоне от 10-15 тыс. рублей.

Дешевизна авиабилетов у соседей связана с высокой конкуренцией на рынке – ежедневно из Иркутска выполняется восемь прямых рейсов в Москву четырьмя авиакомпаниями. Причем в ноябре число рейсов не сократилось. А из Улан-Удэ летают только две авиакомпании - S7 и Смарт-авиа. Естественно, двум авиакомпаниям на одном рынке гораздо легче летать по тем ценам, которые их устраивают.

- Многие наши туристы отправляются в Москву из Иркутска, потому что экономия весьма существенная, особенно если летит семья, да и Иркутск предлагает более удобные стыковки с Санкт-Петербургом и другими крупными городами, - говорит менеджер по туризму Наталья Николаева.

По ее словам, субсидированные билеты в Москву (9200 рублей в одну сторону) быстро разбирают и люди вынуждены лететь в столицу России по ценам выше иркутских. К слову, субсидирование авиабилетов оказалось невыгодным пассажирам, летающим на обычных условиях.

Добавим, что еще в 2021 году в Москву из Улан-Удэ летала авиакомпания «Победа», которая держала цены на более-менее приемлемом уровне. Однако, как сообщила тогда РБК, «Победе» нецелесообразно выполнять рейсы в Улан-Удэ. Когда на этом маршруте летают всего две авиакомпании — «Победа» и S7, одной из которых перевозки просубсидируют — 9,2 тыс. рублей за каждого пассажира, а другой — нет».

Снижение числа прямых ежедневных рейсов может быть связано не только с высокими ценами из Улан-Удэ.

- Здесь и наступление холодов, когда туризм замирает, и снижение числа вахтовиков и командировочных. Не исключено, что начинают сказываться западные санкции и желание перевозчиков снизить интенсивность использования своих лайнеров, чтобы сохранить эксплуатационный ресурс, увеличив межремонтные периоды, - полагает экономист Анатолий Масловский.

Напомним, что покупка новых западных авиалайнеров в РФ стала невозможной после изоляции авиаотрасли РФ от зарубежных поставщиков самолетов и оригинальных запасных частей в 2022 году.

Неудивительно, что, как сообщили «Известия», правительство РФ в этих условиях узаконило снятие исправных запчастей и компонентов с гражданских самолетов для их последующей установки на другие судна. Именно поэтому авиакомпании пытаются растянуть процесс и избежать подобной судьбы для большинства своих авиалайнеров, чтобы не заниматься их «каннибализацией». Судя по всему, парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться. Разбор самолетов на запчасти поможет продлить эксплуатационную годность авиапарка.

Тем не менее авиационные власти создают новые стимулы для более активного использования существующего авиапарка, предлагая авиакомпаниям деньги, чтобы они чаще летали.

Так, Росавиация обнародовала список региональных субсидируемых маршрутов на 2024 год, включив в него маршрут «Улан-Удэ – Иркутск». В результате стоимость субсидируемого билета может значительно снизиться.

- Это произошло благодаря совместной работе многих ведомств, правительства и главы республики Алексея Цыденова, и мы надеемся, что авиакомпания S7 нас не подведет и с нового года запустит этот весьма востребованный рейс, - прокомментировал это событие гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Напомним, что сегодня ежедневных рейсов между двумя соседними регионами нет. До Иркутска из столицы Бурятии на самолете можно добраться лишь несколько раз в неделю рейсами авиакомпаний S7 и  IrAero. Стоимость билетов начинается с 2800 рублей в одну сторону.

Фото: «Номер один»
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