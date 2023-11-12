«Днем ел снег, ночью спал в сугробах»

После такого «приключения» в лесу парень отморозил ноги, их пришлось ампутировать ниже колен. Максим на десять с лишним лет сел в инвалидную коляску.







- Протезы разные бывают, исходя от размеров культей, их формы, но все они выполняют одну функцию - помогают снова ходить. Я считаю, что полностью восстановился, и уже не ощущаю, что у меня протезы, они стали как мои вторые ноги. Мне этот простой постоянный протез нравится. Слышал о таких умных устройствах, как бионические протезы. Бионическими протезами могут пользоваться те люди, которые уверенно ходят на простых постоянных протезах, - делится он.





- С детских лет я ездил на велосипеде и, как только встал на протезы, снова начал пробовать. Тело вспомнило навык, и теперь я участвую во всех велопробегах, которые проходят в Бурятии. Люблю играть в настольный теннис, пробую принимать участие в соревнованиях, пока занимаю вторые места. Люблю петь. Люблю кошек и собак. Часто хожу в библиотеку. Люблю театр – это увлекательное путешествие в мир искусства. У меня есть свои подписчики в социальных сетях. С удовольствием плету корзинки, придумываю разные их варианты.







В Бурятии ежегодно в республиканское Отделение Социального фонда России подается в среднем 3 тыс. заявлений на получение протезно-ортопедических изделий. Сложные бионические протезы начали появляться в республике начиная с 2005 года. Такими протезами, с внешним источником энергии, в Бурятии управляют всего 20-30 инвалидов.На сегодня в массовой доступности для людей с инвалидностью лишь простейшие модели управляемых бионических протезов. Сложнейшие многофункциональные биопротезы в Бурятии, как и по всей нашей стране, находятся в стадии конструкторских разработок. И люди, имеющие инвалидность, в большинстве своем пользуются простыми протезами.Один из них – Максим Иренов, для которого простые модульные протезы стали частью его тела. Парень из Бурятии своим примером доказал, что человек даже в самой сложной ситуации может жить полноценной и яркой жизнью.Максим Иренов - веселый, неунывающий человек, который заряжает своей энергией всех вокруг, любит путешествия, общение и не представляет свою жизнь без велосипеда, дорог. Принимает участие в общественных мероприятиях, участвует в спортивных состязаниях, песенных конкурсах. Любит фотографироваться и ходить в походы. Всегда становится центром внимания, душой компании. Казалось бы, что тут такого? Многие молодые люди так живут. Но парень из Бурятии, умудряется так жить потеряв обе ноги ниже колен.По словам Максима, он всегда любил экстрим.- По знаку гороскопа я – Тигр. Мне нравится все экстремальное. И люблю дороги. В юности на велосипеде часто отправлялся в путешествия. Ездил далеко и возвращался. За это друзья прозвали меня «дальнобойщиком». Зимой 2001 года экстрим меня подвел. Я пошел в экстремальный поход в лес, как обычно, в одиночку. Мне тогда было всего 15 лет. Но заблудился в лесу, плутал десять суток. Днем ел снег, ночью спал в сугробах, потому что помнил, что сугроб хранит человеческое тепло. Мне повезло – вышел на дачи и меня спас человек, который приехал туда затопить баню, - вспоминает он.Максим по сей день уверен, что люди, у которых из-за разных обстоятельств ампутированы конечности, не должны ставить на себе крест, а должны радоваться каждому дню и не унывать. 37-летний мужчина, у которого вся юность прошла в инвалидной коляске, знает цену таким словам.В 2019 году произошел крутой поворот в его жизни - появилась возможность сделать в Улан-Удэ протезы, на которых можно было встать на ноги.- Нужно принять себя. Таким, какой ты есть. Инвалидность – не приговор. После ампутации ног я долгое время находился в инвалидной коляске и уже привык к такому образу жизни. Продолжал учиться в школе, принимал участие в различных соревнованиях. Первое время без ног было непривычно. Депрессия, конечно, присутствовала, но она продолжалась недолго. Потому что всегда рядом была моя семья, родственники, близкие, знакомые, - рассказывает он. – Мне помогли в «Салют Орто» в Улан-Удэ, и я всегда буду предан его сотрудникам, которые стали для меня очень близкими людьми. Я и дальше буду делать протезы только в «Салют Орто».По словам Максима Иренова, протезы служат два года, потом требуется замена на новые. Простые протезы, которыми он сейчас пользуется, удобные, быстро снимаются и надеваются. Как и на живые ноги, он надевает на них сезонную обувь.Максим никогда не забудет тех минут, когда он впервые встал с коляски в полный рост. Когда сделал первые неуверенные шаги. И ему с новой силой захотелось жить!Он начал учиться ходить заново. Сначала просто долго стоял, потом по стеночкам начал передвигаться, дальше две недели ходил с помощью костылей, затем перешел на трость. Теперь уже давно обходится без трости. Чтобы быть в форме, Максим занимается на тренажерах, делает физические упражнения.С того времени, как он впервые встал на свои «вторые ноги», прошло пять лет.В этом году Максим впервые принял участие как спортсмен-инвалид в большом велопробеге по маршруту «Иволга - Гусиноозерск», посвященном Дню Победы.Своим примером он хочет показать людям, что в любой сложной ситуации можно продолжать жить полноценной жизнью, заниматься любимым делом. Максим убежден, что все зависит от самого человека, и призывает других людей с инвалидностью не падать духом.- Нужно принять то, что есть, как данность и поверить в лучшее, что вас ждет. Выполнять рекомендации специалистов и тренироваться. Начать ходить постепенно, не торопясь. Рано или поздно можно научиться. Все зависит от нас самих, от настроя. Наградой будет полное восстановление, улучшится уровень жизни. Да, в начале такого пути бывает трудно, но в итоге всегда есть шанс добиться цели, - уверен наш герой.Фото: из личного архива М. Иренова