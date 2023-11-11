Бурятская рыба не устроила ТГК-14

Самая крупная рыбоводная структура, существующая в Республике Бурятия, — местный филиал ФГБУ «Главрыбвод», много лет руководимый Леонидом Михайликом. Данный филиал можно по праву назвать компанией-­монополистом в этой отрасли в республике. Это подразделение федерального учреждения разводит рыбу, получая личинок байкальского омуля, мальков других видов рыб.Недавно филиал потерпел поражение, о котором мы хотим рассказать. Это фиаско мы считаем многозначительным, так как оно может оказаться камешком, вызывающим лавину.Несколько лет назад ПАО «ТГК 14» задумало провести расчистку и углубление дна подводящего канала от озера Кенон до береговой насосной станции Читинской ТЭЦ 1. И вот работы на канале завершились и ПАО «ТГК 14» нужно было взяться за восстановление экосистемы водоема. Речь шла о выпуске в реку Ингоду около 140 тыс. экземпляров молоди сазана. Масса каждого малька должна была составить не менее полуграмма. Эти параметры согласованы с Ангаро­-Байкальским теруправлением Росрыболовства (г. Улан­Удэ) еще в 2017 году.Этот случай — мелкая часть большого российского рынка компенсационного выпуска рыбы в водоемы. Данный рынок зиждется на устойчивом спросе со стороны строительных компаний, энергетиков, предприятий, занимающихся добычей нефти и прочих полезных ископаемых. Провели дноуглубительные работы? Построили мост через реку? Извольте возместить ущерб рыбным богатствам, который нанесен при проведении работ. То есть выпустите в природу мальков рыбы. Это требование установлено федеральным законодательством.Ясно, что у компаний, которые, допустим, строят мосты через реки, нет своих рыбоводных хозяйств для выращивания молоди различных видов рыб. Поэтому они ищут рыбоводные компании, которые по договору с ними выпустили бы нужное число мальков в водные объекты. Так что на продукцию рыбоводства есть и будет устойчивый спрос. Компании в разных регионах проводят открытые аукционы, тендеры, запросы предложений среди поставщиков мальков разных видов рыб. В этой «движухе» традиционно участвует Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» из Улан­Удэ.Вернемся к ПАО «ТГК 14». Энергетики объявили среди потенциальных поставщиков мальков запрос предложений. Биться было за что. Начальная цена была установлена на уровне 3,47 млн рублей (без НДС). Ожидалось, что потенциальные поставщики, конкурируя между собой, предложат меньшие цены.Логика подсказывает, что мощные компании, имеющие опыт, большой размах своей деятельности, обычно являются очень конкурентоспособными хозяйствующими субъектами. Ведь у них есть давно отлаженный технологический процесс, солидный выпуск продукции с привлекательной себестоимостью единицы продукции и т. д. На рынке такие компании напоминают каток, который в своем сегменте все подминает под себя, в том числе им будто самой судьбой предначертано выигрывать тендеры на поставку, аукционы по закупке и тому подобные мероприятия, которые кто­-нибудь проводит.Филиал «Главрыбвода» из Улан-­Удэ, конечно, заметил «рыбную» закупку ТГК-14. Не знаем, планировал ли филиал «сыграть в монополию», однако так вышло, что на этом конкурсе он не был одинок. Конкуренцию ему составил забайкальский индивидуальный предприниматель­-рыбовод Константин Логинов.Каждый участник предложил свою цену. И, как зафиксировано в итоговом протоколе, «Главрыбвод» в лице Байкальского филиала потерпел поражение. Проигрыш выглядел не только неожиданным — многолетняя крупная рыбоводная структура проиграла небольшому ИП. Но и сокрушительным - так как цена, предложенная представителями филиала из Улан­-Удэ, оказалась более чем в два раза выше предложенной предпринимателем-­конкурентом.Как отмечено в итоговом протоколе заседания Центральной закупочной комиссии ПАО «ТГК 14», состоявшегося 30 августа 2023 года, комиссия дала разрешение заключить договор с ИП Логинов. Заявки оценивались по ряду критериев с начислением баллов. ИП Логинов набрал в сумме 94 балла, филиал «Главрыбвода» — только 60,02.Что касается суммы, с которой индивидуальный предприниматель победил, то это 999 999,99 рубля. То есть практически миллион. А филиал из Улан-­Удэ предложил 2,26 млн рублей.«Номер один» связался с Константином Логиновым, который «подвинул» госрыбоводов из Бурятии, и поинтересовался о ходе исполнения им контракта.- Вся предусмотренная молодь сазана уже выпущена в реку, — рассказал он.Пользуясь случаем, мы спросили мнение забайкальского предпринимателя о том, почему между его ценой и ценой Байкальского филиала «Главрыбвода» вышла такая большая разница. По мнению Константина Логинова, здесь можно предположить несколько причин: высокая себестоимость продукции, большие торговые накрутки и так далее.Недавний проигрыш флагмана бурятского рыбоводства, полагаем, является тревожным звонком.Причины, которые привели к тому, что улан­-удэнское подразделение мощной федеральной структуры разгромно уступило ИП, надо определить. А затем тщательно и объективно проанализировать. Пока звонок не стал колоколом. Кто не знает, поясним, что ранее федеральные рыбоводные заводы на территории Бурятии находились в ведении организации «Востсибрыбцентр», которая была признана банкротом. И заводы передали под управление нынешней организации.Надо оценить все — от себестоимости (в нее входят издержки на работу предприятия, начиная от затрат на зарплаты руководящего звена до расходов на отопление) до торговых накруток и, наверное, произвести необходимые реформы.Кстати, мы спросили мнение Константина Логинова о транспортном аспекте. Перевозить живых молодых сазанчиков из его предприятия до реки Ингоды ближе, чем из Бурятии, из предприятия Байкальского филиала. Возможно, большое транспортное плечо вынудило филиал установить проигрышную цену выше 2 млн рублей?Предприниматель выразил сомнение, что транспортные расходы могут увеличить цену до такой степени. Перевезти молодь рыбы из Бурятии и выпустить в забайкальскую реку это не везти до Москвы-­реки или Волги. Так что проблема явно не в расстоянии или не только в нем.Комментируя свою цену в 999 999,99 рубля, Константин Логинов отметил, что и при такой цене контракта с ТГК-14 он остался в прибыли. Более того, он в этом году массу сазанов выпустил в водоемы Забкрая бесплатно, чтобы поддержать природу. Такая «рыбная» благотворительность. Он также заверил наше издание, что нацелен продолжать развивать свое предприятие.Таким образом, Байкальский филиал «Главрыбвода» получил активного, мотивированного конкурента. Если так будет и дальше продолжаться, то бурятские рыбоводы могут навсегда потерять рынок сбыта мальков в Забкрае по тем видам рыб, по которым работает предприниматель. Затем бизнесмен может подумать и о создании филиала в Бурятии.Частное предприятие может начать вытеснять бюджетное госучреждение с его традиционных рынков. Начало такого передела станет знаковым событием. Но, оценивая опыт других регионов страны, такой исход может оказаться даже выгодным с точки зрения рыбных запасов. К примеру, в Новосибирской области частные рыбоводы являются главной силой местного рыбоводства. Там очень эффективно зарыбляют областные водоемы. А Константин Логинов — рыбовод по образованию и всю сознательную жизнь связан с рыбоводством.Как самостоятельный предприниматель, он начал заниматься рыбоводством с 2021 года.— Свой цех я смонтировал за два месяца. В начале марта 2021 года купил помещение и в мае запустил цех. И начал принимать участие в различных торгах, запросах предложений. Сейчас уже приходят запросы коммерческих предложений на будущий год. Мне, как предпринимателю, надо продавать свой товар. Если объем большой, то достаточно заметно снижаю цену, — рассказал забайкалец.Прошлый год из-­за всех известных обстоятельств был неудачным. После начала СВО возникли временные проблемы с поставкой необходимых кормов.— На сегодня проблема решена. В этом году предприятие отработало с лихвой, даже занялся выращиванием осетра и на следующий год планирую увеличивать его объемы. Цех у меня загружен на 30%, так что есть очень приличный запас. Могу выращивать рыбу не только для Забайкалья, но и для Бурятии. Появятся запросы — буду поставлять и в Бурятию, технология перевозки у меня отработана. Раньше, допустим, недропользователи не особо заморачивались по поводу цен на рыбу, приобретаемую для компенсационного выпуска. Но сейчас уже обращают внимание, — рассказал предприниматель.Помимо выращиваемого сазана и разных видов осетра, Константин Логинов задумал выращивание молоди форели. Наш собеседник в свое время трудился в Бурятии, знает бурятских коллег­рыбоводов. Ему небезразлично, что происходит в республике с отраслью. Он признался, что с грустью и недоумением смотрит на нынешнюю ситуацию в бурятском рыбоводстве.Интересный факт. Площадь собственно цеха у Логинова не достигает и 200 квадратных метров, а сазана там в год он выращивает больше, чем Байкальский филиал ФГБУ, начальником которого является Леонид Михайлик. Так, выживаемость сазана «от икринки» в этом году у предпринимателя составила аж 90%. Это блестящий результат. И по осетру выход рыбы от объема живой икры превысил нормативы, бытующие у Росрыболовства, в 2,4 раза.— Чем больше рыбы будет водиться в водоемах, тем лучше для народа. Я за то, чтобы таких предприятий, как мое, было много. Чтобы была конкуренция и на рыбу не накручивали цены. Приведу пример. Норвегия — крупнейший производитель семги, и там на соответствующих предприятиях рентабельность составляет от 6 до 10%. Им хватает, главное, чтобы рентабельность была стабильной. Если в конкурентной среде не жадничаешь, то дольше проработаешь, — подытожил наш собеседник.Фото: из личного архива К. Логинова