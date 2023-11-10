Общество 10.11.2023 в 15:17
Во ВСГУТУ разработали нейросеть для рукописей
Она распознает рукописные буквы русского алфавита
Текст: Номер один
Ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) создали и запатентовали специальную программу, которая может распознавать рукописные буквы русского алфавита. Для программирования специалисты выбрали язык Python, сообщили в пресс0службе вуза.
Сотрудники кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ: старший преподаватель Елена Цагадаева и ассистент Гармажап Самбуев, - использовали уже готовый набор данных или по-другому датасет, и разработали нейросетевую модель, которая может помочь в распознавании образов и автоматизации обработки текста.
«Программа может быть использована в области распознавания образов и автоматизации знаковой обработки текста. Одной из ее особенностей является то, что она эффективно распознает рукописные кириллические символы без необходимости предварительной обработки текста. Это особенно полезно при работе с большими объемами рукописного текста», - отметила Елена Цагадаева.
Как отметили разработчики, архитектура нейронной сети также минимизирует требования к аппаратным и вычислительным ресурсам компьютера, благодаря использованию полностью сверточной двухпоточной нейронной сети.
Фото: unsplash.com
Сотрудники кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ: старший преподаватель Елена Цагадаева и ассистент Гармажап Самбуев, - использовали уже готовый набор данных или по-другому датасет, и разработали нейросетевую модель, которая может помочь в распознавании образов и автоматизации обработки текста.
«Программа может быть использована в области распознавания образов и автоматизации знаковой обработки текста. Одной из ее особенностей является то, что она эффективно распознает рукописные кириллические символы без необходимости предварительной обработки текста. Это особенно полезно при работе с большими объемами рукописного текста», - отметила Елена Цагадаева.
Как отметили разработчики, архитектура нейронной сети также минимизирует требования к аппаратным и вычислительным ресурсам компьютера, благодаря использованию полностью сверточной двухпоточной нейронной сети.
Фото: unsplash.com
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