Во ВСГУТУ разработали нейросеть для рукописей

Ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) создали и запатентовали специальную программу, которая может распознавать рукописные буквы русского алфавита. Для программирования специалисты выбрали язык Python, сообщили в пресс0службе вуза.Сотрудники кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ: старший преподаватель Елена Цагадаева и ассистент Гармажап Самбуев, - использовали уже готовый набор данных или по-другому датасет, и разработали нейросетевую модель, которая может помочь в распознавании образов и автоматизации обработки текста.«Программа может быть использована в области распознавания образов и автоматизации знаковой обработки текста. Одной из ее особенностей является то, что она эффективно распознает рукописные кириллические символы без необходимости предварительной обработки текста. Это особенно полезно при работе с большими объемами рукописного текста», - отметила Елена Цагадаева.Как отметили разработчики, архитектура нейронной сети также минимизирует требования к аппаратным и вычислительным ресурсам компьютера, благодаря использованию полностью сверточной двухпоточной нейронной сети.Фото: unsplash.com