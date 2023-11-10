Общество 10.11.2023 в 15:48

В Бурятии назвали меры помощи предпринимателям, пострадавшим от пожара в ТЦ «Гвоздь»

Собственниками помещений в торговом центре являются 49 физлиц и одно юрлицо, арендаторов - около 90
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В Бурятии назвали меры помощи предпринимателям, пострадавшим от пожара в ТЦ «Гвоздь»
Собственниками помещений в сгоревшем в Улан-Удэ торговом центре «Гвоздь», по данным Росреестра, являются 49 физических лиц и одно юрлицо, которые в том числе вели и торговую деятельность. По предварительным данным, часть площади сдавалось в аренду 90 предпринимателям. Количество уточняется.

Такие данные привел сегодня заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Андрей Гнеушев в ходе заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он рассказал о текущих мерах поддержки для предпринимателей, чье имущество пострадало во время пожара в ТЦ «Гвоздь».

Как отметил на заседании КЧС председатель комиссии, заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев, на сегодня также прорабатывается вопрос о трудоустройстве работников, которые работали в торговом центре.

Напомним, после пожара была организована «горячая линия» и обратная связь в мессенджере Телеграмм для предпринимателей, чьё имущество оказалось уничтожено и повреждено в результате происшествия в ТЦ «Гвоздь».

Основными вопросами, поступившими от пострадавших предпринимателей, на сегодня являются остановка начислений платежей за коммунальные услуги (отопление, вода), ускорение подключения к электроэнергии и воде помещений и офисов, не пострадавших от пожара.

Также минпромторгом Бурятии прорабатывается вопрос наличия свободных коммерческих площадей для возможности возобновления деятельности предпринимателям, пострадавшим от пожара, сообщили в правительстве республики. Кроме того, министерство совместно с центром «Мой Бизнес» готово оказать следующую помощь предпринимателям:

- возмещение части затрат на рекламу при переезде (СМИ);
- возмещение затрат на услуги юристов;
- возмещение части затрат на средства индивидуализации (разработка логотипа, фирменного стиля, изготовление баннера, визиток и т.д.).

Также предприниматели могут воспользоваться льготными кредитами в Фонде поддержки предпринимательства Бурятии.

Напомним, 7 ноября в Улан-Удэ произошел один из самых крупных пожаров в истории города. Сгорело 22 тысячи квадратных метров торговых и коммерческих площадей, более сотни предпринимателей в результате пожара понесли огромные убытки.

Фото: МЧС Бурятии
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