Общество 10.11.2023 в 15:48
В Бурятии назвали меры помощи предпринимателям, пострадавшим от пожара в ТЦ «Гвоздь»
Собственниками помещений в торговом центре являются 49 физлиц и одно юрлицо, арендаторов - около 90
Текст: Номер один
Собственниками помещений в сгоревшем в Улан-Удэ торговом центре «Гвоздь», по данным Росреестра, являются 49 физических лиц и одно юрлицо, которые в том числе вели и торговую деятельность. По предварительным данным, часть площади сдавалось в аренду 90 предпринимателям. Количество уточняется.
Такие данные привел сегодня заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Андрей Гнеушев в ходе заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он рассказал о текущих мерах поддержки для предпринимателей, чье имущество пострадало во время пожара в ТЦ «Гвоздь».
Как отметил на заседании КЧС председатель комиссии, заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев, на сегодня также прорабатывается вопрос о трудоустройстве работников, которые работали в торговом центре.
Напомним, после пожара была организована «горячая линия» и обратная связь в мессенджере Телеграмм для предпринимателей, чьё имущество оказалось уничтожено и повреждено в результате происшествия в ТЦ «Гвоздь».
Основными вопросами, поступившими от пострадавших предпринимателей, на сегодня являются остановка начислений платежей за коммунальные услуги (отопление, вода), ускорение подключения к электроэнергии и воде помещений и офисов, не пострадавших от пожара.
Также минпромторгом Бурятии прорабатывается вопрос наличия свободных коммерческих площадей для возможности возобновления деятельности предпринимателям, пострадавшим от пожара, сообщили в правительстве республики. Кроме того, министерство совместно с центром «Мой Бизнес» готово оказать следующую помощь предпринимателям:
- возмещение части затрат на рекламу при переезде (СМИ);
- возмещение затрат на услуги юристов;
- возмещение части затрат на средства индивидуализации (разработка логотипа, фирменного стиля, изготовление баннера, визиток и т.д.).
Также предприниматели могут воспользоваться льготными кредитами в Фонде поддержки предпринимательства Бурятии.
Напомним, 7 ноября в Улан-Удэ произошел один из самых крупных пожаров в истории города. Сгорело 22 тысячи квадратных метров торговых и коммерческих площадей, более сотни предпринимателей в результате пожара понесли огромные убытки.
Фото: МЧС Бурятии
Такие данные привел сегодня заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Андрей Гнеушев в ходе заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он рассказал о текущих мерах поддержки для предпринимателей, чье имущество пострадало во время пожара в ТЦ «Гвоздь».
Как отметил на заседании КЧС председатель комиссии, заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев, на сегодня также прорабатывается вопрос о трудоустройстве работников, которые работали в торговом центре.
Напомним, после пожара была организована «горячая линия» и обратная связь в мессенджере Телеграмм для предпринимателей, чьё имущество оказалось уничтожено и повреждено в результате происшествия в ТЦ «Гвоздь».
Основными вопросами, поступившими от пострадавших предпринимателей, на сегодня являются остановка начислений платежей за коммунальные услуги (отопление, вода), ускорение подключения к электроэнергии и воде помещений и офисов, не пострадавших от пожара.
Также минпромторгом Бурятии прорабатывается вопрос наличия свободных коммерческих площадей для возможности возобновления деятельности предпринимателям, пострадавшим от пожара, сообщили в правительстве республики. Кроме того, министерство совместно с центром «Мой Бизнес» готово оказать следующую помощь предпринимателям:
- возмещение части затрат на рекламу при переезде (СМИ);
- возмещение затрат на услуги юристов;
- возмещение части затрат на средства индивидуализации (разработка логотипа, фирменного стиля, изготовление баннера, визиток и т.д.).
Также предприниматели могут воспользоваться льготными кредитами в Фонде поддержки предпринимательства Бурятии.
Напомним, 7 ноября в Улан-Удэ произошел один из самых крупных пожаров в истории города. Сгорело 22 тысячи квадратных метров торговых и коммерческих площадей, более сотни предпринимателей в результате пожара понесли огромные убытки.
Фото: МЧС Бурятии
Тегипожар Гвоздь предприниматели помощь