Журналист из Бурятии получила семь лет колонии за фейки об армии

В Улан-Удэ Бурятии собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора 34-летней женщине, признанной виновной в «публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической, национальной ненависти и вражды», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что женщина проживает за пределами России и возглавляет иностранную неправительственную организацию (фонд), деятельность которой признана нежелательной в Российской Федерации.Летом 2022 года она дала интервью журналистам одного из публичных каналов в сети «Интернет», в котором под видом достоверных сведений сообщила заведомо ложную информацию, касающуюся проведения специальной военной операции и действии Вооруженных сил России на территории Украины. После этого она опубликовала видеозапись с этим интервью на канале своего фонда на одном из видеохостингов для просмотра неограниченным кругом лиц.Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок 3 года.Наказание будет исполняться после задержания осужденной, объявленной в межгосударственный розыск, или ее добровольного возвращения на территорию Российской Федерации.Отметим, что, судя по фабуле, изложенной в пресс-релизе, речь идет об Александре Гармажаповой*, которая давно находится в эмиграции.*признана иностранным агентомФото: buryatia.sledcom.ru