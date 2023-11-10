Общество 10.11.2023 в 16:15

Журналист из Бурятии получила семь лет колонии за фейки об армии

Она признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России
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Текст: Номер один
Журналист из Бурятии получила семь лет колонии за фейки об армии
В Улан-Удэ Бурятии собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора 34-летней женщине, признанной виновной в «публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической, национальной ненависти и вражды», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что женщина проживает за пределами России и возглавляет иностранную неправительственную организацию (фонд), деятельность которой признана нежелательной в Российской Федерации.

Летом 2022 года она дала интервью журналистам одного из публичных каналов в сети «Интернет», в котором под видом достоверных сведений сообщила заведомо ложную информацию, касающуюся проведения специальной военной операции и действии Вооруженных сил России на территории Украины. После этого она опубликовала видеозапись с этим интервью на канале своего фонда на одном из видеохостингов для просмотра неограниченным кругом лиц.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок 3 года.

Наказание будет исполняться после задержания осужденной, объявленной в межгосударственный розыск, или ее добровольного возвращения на территорию Российской Федерации.

Отметим, что, судя по фабуле, изложенной в пресс-релизе, речь идет об Александре Гармажаповой*, которая давно находится в эмиграции.

*признана иностранным агентом

Фото: buryatia.sledcom.ru

Теги
армия фейки журналист приговор

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