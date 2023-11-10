Общество 10.11.2023 в 16:15
Журналист из Бурятии получила семь лет колонии за фейки об армии
Она признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России
Текст: Номер один
В Улан-Удэ Бурятии собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора 34-летней женщине, признанной виновной в «публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической, национальной ненависти и вражды», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием и судом установлено, что женщина проживает за пределами России и возглавляет иностранную неправительственную организацию (фонд), деятельность которой признана нежелательной в Российской Федерации.
Летом 2022 года она дала интервью журналистам одного из публичных каналов в сети «Интернет», в котором под видом достоверных сведений сообщила заведомо ложную информацию, касающуюся проведения специальной военной операции и действии Вооруженных сил России на территории Украины. После этого она опубликовала видеозапись с этим интервью на канале своего фонда на одном из видеохостингов для просмотра неограниченным кругом лиц.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок 3 года.
Наказание будет исполняться после задержания осужденной, объявленной в межгосударственный розыск, или ее добровольного возвращения на территорию Российской Федерации.
Отметим, что, судя по фабуле, изложенной в пресс-релизе, речь идет об Александре Гармажаповой*, которая давно находится в эмиграции.
*признана иностранным агентом
Фото: buryatia.sledcom.ru
Следствием и судом установлено, что женщина проживает за пределами России и возглавляет иностранную неправительственную организацию (фонд), деятельность которой признана нежелательной в Российской Федерации.
Летом 2022 года она дала интервью журналистам одного из публичных каналов в сети «Интернет», в котором под видом достоверных сведений сообщила заведомо ложную информацию, касающуюся проведения специальной военной операции и действии Вооруженных сил России на территории Украины. После этого она опубликовала видеозапись с этим интервью на канале своего фонда на одном из видеохостингов для просмотра неограниченным кругом лиц.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок 3 года.
Наказание будет исполняться после задержания осужденной, объявленной в межгосударственный розыск, или ее добровольного возвращения на территорию Российской Федерации.
Отметим, что, судя по фабуле, изложенной в пресс-релизе, речь идет об Александре Гармажаповой*, которая давно находится в эмиграции.
*признана иностранным агентом
Фото: buryatia.sledcom.ru