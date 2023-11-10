За 5 лет в Бурятии капитально отремонтировано более двух тысяч многоквартирных домов

В Бурятии продолжается масштабная кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. За последние пять лет Фонд капремонта комплексно обновил общее имущество 2128 многоквартирных домов. В 36 домах отремонтирован фундамент, 42 – приведены в порядок подвалы, в 257 – обновлена система водоотведения еще в 300 - системы холодного водоснабжения, в 139 - горячего водоснабжения. Система отопления отремонтирована в 414 домах, электроснабжение - в 1834 домах. Еще 40 домах заменены лифты, в 154 – отремонтированы фасады, 698 многоквартирных домов по всей республике получили новые крыши.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, такое увеличение темпов проведения капитального ремонта общего имущества обусловлено усилением контроля за деятельностью существующих подрядных организаций и привлечением новых.Генеральный директор Фонда капитального ремонта Тимур Цыренжапов отмечает, что за последние пять лет темпы реализации программы капитального ремонта существенно увеличились. На текущий момент часть работ выполняется фондом в рамках ранее установленных в региональной программе сроков. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт достиг почти 100%.- Существенно изменились и поступающие обращения по вопросам капремонта. Если раньше граждане в основном интересовались тем, что такое капремонт и обязательно ли нужно за него платить, то теперь их волнуют сроки проведения ремонта в их доме, качество выполненных работ, сохранность перечисленных взносов и другие деловые вопросы. Все это говорит о высоком уровне доверия граждан к системе капитального ремонта, - говорит директор фонда.Напомним, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов реализуется согласно поручению президента России. Соответствующие изменения были введены в жилищный кодекс РФ в декабре 2012 года.Фото: пресс-служба правительства Бурятии