Общество 10.11.2023 в 16:36

За 5 лет в Бурятии капитально отремонтировано более двух тысяч многоквартирных домов

Темпы реализации программы капитального ремонта существенно увеличились
A- A+
Текст: Андрей Константинов
За 5 лет в Бурятии капитально отремонтировано более двух тысяч многоквартирных домов
В Бурятии продолжается масштабная кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. За последние пять лет Фонд капремонта комплексно обновил общее имущество 2128 многоквартирных домов. В 36 домах отремонтирован фундамент, 42 – приведены в порядок подвалы, в 257 – обновлена система водоотведения еще в 300 - системы холодного водоснабжения, в 139 - горячего водоснабжения. Система отопления отремонтирована в 414 домах, электроснабжение - в 1834 домах. Еще 40 домах заменены лифты, в 154 – отремонтированы фасады, 698 многоквартирных домов по всей республике получили новые крыши.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, такое увеличение темпов проведения капитального ремонта общего имущества обусловлено усилением контроля за деятельностью существующих подрядных организаций и привлечением новых.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Тимур Цыренжапов отмечает, что за последние пять лет темпы реализации программы капитального ремонта существенно увеличились. На текущий момент часть работ выполняется фондом в рамках ранее установленных в региональной программе сроков. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт достиг почти 100%.

- Существенно изменились и поступающие обращения по вопросам капремонта. Если раньше граждане в основном интересовались тем, что такое капремонт и обязательно ли нужно за него платить, то теперь их волнуют сроки проведения ремонта в их доме, качество выполненных работ, сохранность перечисленных взносов и другие деловые вопросы. Все это говорит о высоком уровне доверия граждан к системе капитального ремонта, - говорит директор фонда.

Напомним, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов реализуется согласно поручению президента России. Соответствующие изменения были введены в жилищный кодекс РФ в декабре 2012 года.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
капремонт

Все новости

«Ее ищем я и приставы»
10.11.2023 в 17:15
Семен Матхеев: «Надо увеличить субсидии аграриям»
10.11.2023 в 17:13
В Бурятии горел тепловоз
10.11.2023 в 17:06
Мэр Улан-Удэ пригласил горожан на смотровую площадку
10.11.2023 в 16:52
Игорь Марковец: «У школьных учителей большая нагрузка»
10.11.2023 в 16:41
За 5 лет в Бурятии капитально отремонтировано более двух тысяч многоквартирных домов
10.11.2023 в 16:36
Мэр Улан-Удэ работает на международном форуме в Санкт-Петербурге
10.11.2023 в 16:27
Журналист из Бурятии получила семь лет колонии за фейки об армии
10.11.2023 в 16:15
В Бурятии назвали меры помощи предпринимателям, пострадавшим от пожара в ТЦ «Гвоздь»
10.11.2023 в 15:48
Во ВСГУТУ разработали нейросеть для рукописей
10.11.2023 в 15:17
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
«Ее ищем я и приставы»
Сибирячка взяла кредитов на 700 тысяч и пропала
10.11.2023 в 17:15
Мэр Улан-Удэ пригласил горожан на смотровую площадку
С нее открывается красивый панорамный вид
10.11.2023 в 16:52
Журналист из Бурятии получила семь лет колонии за фейки об армии
Она признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России
10.11.2023 в 16:15
В Бурятии назвали меры помощи предпринимателям, пострадавшим от пожара в ТЦ «Гвоздь»
Собственниками помещений в торговом центре являются 49 физлиц и одно юрлицо, арендаторов - около 90
10.11.2023 в 15:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru