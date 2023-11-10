Общество 10.11.2023 в 16:52

Мэр Улан-Удэ пригласил горожан на смотровую площадку

С нее открывается красивый панорамный вид
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ пригласил горожан на смотровую площадку
В Улан-Удэ завершили строительство смотровой площадки на экологической туристской тропе «Юго-западная» в 100-х микрорайонах. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, ни одно дерево при этом не пострадало.

«Экотропа идёт со 105-го микрорайона и условно разделена на участки: «Каньон», «Городская миля» и «Зеленый серпантин». Именно на последнем участке и обустроили смотровую площадку. С нее открывается красивый панорамный вид на каньон. Для безопасности по всему периметру площадки установили надежное ограждение», - рассказал в соцсетях градоначальник.


Построить тропу удалось на средства программы благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа, при поддержке Минтуризма Бурятии.


«Предлагаю горожанам в предстоящие выходные прогуляться, подышать свежим воздухом и посмотреть, какая у нас природа, какие просторы. Уверен, вид со смотровой площадки вас впечатлит», - поделился Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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