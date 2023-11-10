Мэр Улан-Удэ пригласил горожан на смотровую площадку

«Экотропа идёт со 105-го микрорайона и условно разделена на участки: «Каньон», «Городская миля» и «Зеленый серпантин». Именно на последнем участке и обустроили смотровую площадку. С нее открывается красивый панорамный вид на каньон. Для безопасности по всему периметру площадки установили надежное ограждение», - рассказал в соцсетях градоначальник.







Построить тропу удалось на средства программы благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа, при поддержке Минтуризма Бурятии.





В Улан-Удэ завершили строительство смотровой площадки на экологической туристской тропе «Юго-западная» в 100-х микрорайонах. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, ни одно дерево при этом не пострадало.«Предлагаю горожанам в предстоящие выходные прогуляться, подышать свежим воздухом и посмотреть, какая у нас природа, какие просторы. Уверен, вид со смотровой площадки вас впечатлит», - поделился Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ