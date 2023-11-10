Общество 10.11.2023 в 17:15

«Ее ищем я и приставы»

Сибирячка взяла кредитов на 700 тысяч и пропала
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Текст: Номер один
«Ее ищем я и приставы»
Жительница Алтайского края Лариса Киселева ищет в Новосибирске свою 40-летнюю дочь Ольгу. Она уехала в другой регион в начале 2000-х, вышла замуж и последние восемь лет не выходит на связь. Как говорит мама Ольги, после исчезновения дочери к ней домой пришли приставы. У пропавшей обнаружился долг по кредитам - 700 тысяч рублей. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

Открыла с мужем бизнес

Ольга Киселева родилась и выросла в небольшом поселке Алтайского края. Когда он начал распадаться, родители переехали в село побольше - Баево, а девочку отправили в Новосибирск к родственникам. Оля окончила 11-й класс, вернулась домой, отучилась в Камне-на-Оби на продавца и вернулась работать в столицу Сибири.

- Дочка работала в продуктовом магазине в поселке Садовый, это пригород Новосибирска. Там познакомилась со своим будущим мужем - Окуневым Виталием. Это был 2000 год. Они вместе приезжали к нам, - рассказала КП-Новосибирск мама Ольги Лариса Киселева.

По словам женщины, сначала молодые жили вместе с родителями Виталия. Алтайская родня помогала им, в основном продуктами. Да и молодые часто приезжали в гости.

- Они оба работали в том магазине. Торговали алкоголем. Потом решили открыть свой бизнес. Насколько я помню, покупали продукты и продавали их в разные торговые точки. В этот период они сами сняли себе квартиру, купили машину, - вспоминает Лариса.

Долг больше 700 тысяч

В 2015 году что-то пошло не так. Как говорит мама Ольги, дочка все реже стала выходить на связь, а после вообще пропала. Женщина пыталась ее искать, отправляла фото в программу «Жди меня», но безуспешно. Более того, к Ларисе домой пришли судебные приставы и сказали, что у дочери долг перед банками 714 тысяч рублей.

- Оля перестала звонить и брать трубку. Виталий тоже не связывался с родными. Я с его близкими мало общаюсь, но они, судя по всему, не ищут ни его, ни мою дочь, - рассказывает Лариса.

Новую информацию в том же 2015 году удалось получить случайным образом. У Ларисы есть взрослый внук от другого ребенка. Мужчина случайно встретил свою одноклассницу в Новосибирске, та рассказала, что Ольга работала с ней на конфетной фабрике. Родня тут же поехала туда, но Ольгу не застала, к тому моменту она уже уволилась.

- Нам сказали, что пришел ее муж, забрал ее зарплату и сказал, что, мол, им надо уехать на Алтай, потому что ее родители, то есть мы, разбились. В этот же день я дозвонилась до дочери, мы долго разговаривали, но она так и не сказала, что с ней и почему Виталя соврал ее коллегам. Она только уверяла, что все хорошо, - вздыхает Лариса. - Это был наш последний разговор. Оленька, прошу, если ты читаешь эту статью, позвони маме. Я очень переживаю.

Лариса надеется, что ее дочь жива и здорова. В полицию женщина не обращалась, но активно распространяет ориентировки в социальных сетях.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно об Ольге Киселевой 19.11.1982 года рождения, сообщите в редакцию по номеру 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

Фото: предоставлено Ларисой Киселевой
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