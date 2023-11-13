Жителей Улан-Удэ «лечили» без их ведома

В здравоохранении Республики Бурятия, похоже, разворачивается нешуточный скандал. Он возник по поводу непонятных медицинских услуг для граждан, которые те удивленно обнаруживают в официально полученных документах. «Мы этих услуг не получали», - говорят люди.Улан-удэнка Светлана недавно узнала от знакомых, что на портале Госуслуг можно заказать выписку о том, какие медицинские услуги она получила в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Женщине стало интересно. Она давно зарегистрирована на Госуслугах, но посещала портал нечасто.- Просто зашла на портал и кликнула по кнопке «Здоровье». Когда открылось нужное окошко, заказала соответствующую выписку. Все оказалось очень просто, - рассказывает Светлана.Выписку она заказала за текущий год. Полученная справка называлась «Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости» и представляла собой довольно подробную таблицу. В ней указан номер ее полиса ОМС, регион, где получена медуслуга, наименование медорганизации. А также дата начала и окончания медуслуги, ее название, стоимость и т. д.К врачам женщина обращается нечасто, поэтому выписка оказалась короткой. Возможно, поэтому ей в глаза сразу бросились две услуги.- Указано, что 9 марта я получила услугу по экспресс-анализу кала. Не понимаю, откуда такой анализ взялся в моей выписке. Я его точно не сдавала, тем более после праздника 8 Марта. И еще такой же анализ указан от 17 апреля, чего тоже не было. Цена каждого анализа указана в 682 рубля, - недоумевает женщина.Насторожило и еще одно обстоятельство – местом оказания этих двух услуг указана поликлиника в Советском районе Улан-Удэ.- Обслуживаюсь в поликлинике, расположенной совсем в другом районе. К «Советской» поликлинике я вообще непричастна, - рассказала Светлана «Номер один».Другая улан-удэнка, Татьяна, узнала о том, что на Госуслугах можно бесплатно заказать справку об услугах, полученных по полису ОМС, от своего сына.Горожанка рассказала нашему изданию еще более удивительную историю.- Впервые в жизни заказала эту выписку, и она довольно быстро пришла в личный кабинет. Посмотрела любопытства ради и вдруг за 2023 год нашла две услуги, которых не получала. Точно не получала, так как я помню, что делала в этом году, - рассказывает Татьяна.Одной из непонятных услуг оказался довольно редкий медицинский анализ. А второй была маммография.- Стоимость этих двух услуг указана на сумму почти в 5 тыс. рублей. Местом получения указана улан-удэнская поликлиника, к которой я на самом деле прикреплена. Но я не сдавала никакие материалы на исследование и маммографию тоже не проходила. Мне даже никогда и не предлагали эти услуги. Прохождение той же маммографии, знаете ли, довольно запоминающаяся процедура. Я в недоумении. Что происходит? - говорит она.Сейчас горожанки думают, что делать с полученными на Госуслугах справками. Светлана размышляет, не обратиться ли в Министерство здравоохранения Бурятии.Татьяна тоже еще не решила, куда подать жалобу – то ли прокурору Бурятии, то ли написать в полицию. Возможно, обратится к главному врачу поликлиники, в страховую компанию или еще куда-то.Татьяна отмечает, что ее страховая компания никогда не интересуется, получала ли она в медучреждении те или иные медицинские услуги или нет. Ей никто не звонит оттуда, ни о чем не спрашивают, никакой сверки не проводят.В Министерстве здравоохранения Бурятии, куда «Номер один» обратился за комментарием по поводу происходящего, не смогли раскрыть секрет того, как в выписках с Госуслуг, которые получают жители Улан-Удэ, появляются сведения о не оказанных гражданам услугах.- Данные вопросы не в нашей компетенции. Справка об оказанных услугах по ОМС формируется на основе данных федерального ФОМС, которые собираются из территориальных фондов ОМС на основе реестров медицинских организаций за оказанную помощь. Направления расходования средств ОМС также регламентирует территориальный ФОМС, - ответили «Номер один» в ведомстве.Исходя из этого, возникает логичный вопрос – неужели медорганизации включают в упомянутые реестры медуслуги, которые на самом деле не оказаны ими гражданам? Если при дальнейшем рассмотрении это окажется на самом деле так, то это крупный скандал.Медицинская статистика – вещь значимая. С опорой в том числе на нее республиканские и федеральные власти делают выводы о состоянии населения, формируют планы своих действий на будущее.Например, жительница Улан-Удэ сказала, что не проходила маммографию, учтенную в выписке. А сколько еще таких случаев может вскрыться в столице республики? В сельских районах? Встает проблема, насколько можно доверять имеющимся сведениям о проценте охвата женского населения этим исследованием? И о других сторонах медицинской статистики.Ну и интересно следующее. С одной стороны, можно ли назвать выплату денег за не оказанные населению медуслуги по ОМС нецелевым расходованием денежных средств? А они, напомним, собираются с работодателей-плательщиков в рамках единого налогового платежа.И с другой стороны. Можно ли назвать получение денег за медуслуги, по поводу которых граждане говорят, что не получали их, мошенничеством? Эти вопросы нуждаются во внятных ответах. «Номер один» будет следить за ситуацией.А пока всем жителям республики надо посетить портал Госуслуг и заказать там справку о медуслугах, полученных ими по программе обязательного медицинского страхования. Хотя бы за последние 12 месяцев. Кто знает, может быть, и других жителей республики ждут аналогичные «сюрпризы»?Фото: «Номер один»