Около 300 килограмм мусора собрали в лесах Бурятии

Члены школьного лесничества «Бичурский дозор» совместно с лесниками собрали около 300 килограмм мусора в рамках реализации всероссийской акции «Сохраним лес». На данный момент это самый масштабный в мире лесовосстановительный и лесоклиматический проект с участием добровольцев по восстановлению лесов, утраченных вследствие пожаров, вырубок и других негативных факторов, а также для повышения поглощающей способности лесов для снижения углеродного следа.

«Наши ребята всегда с удовольствием участвуют в уборке. Подобные мероприятия воспитывают в детях ответственность, учат заботиться о природе и не выбрасывать мусор в неположенных местах. Хорошо, что лесники нам помогают изучать родную местность, показывают все грани своей работы, в том числе и очистку леса от свалок», - сказал руководитель школьного лесничества Сергей Тароев.

Подобная уборка в лесах проводится также в соответствии с целями и задачами национального проекта «Экология». Который реализуется по инициативе Президента России.

Лесники Бурятии призывают соблюдать правила санитарной безопасности, так как именно в руках людей находится ответственность за сохранение красоты и очарования природы республики.





Фото: Агентство лесного хозяйства Бурятии