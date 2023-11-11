Общество 11.11.2023 в 13:20

Около 300 килограмм мусора собрали в лесах Бурятии

Лесники призывают соблюдать правила санитарной безопасности
A- A+
Текст: Номер один
Около 300 килограмм мусора собрали в лесах Бурятии

Члены школьного лесничества «Бичурский дозор» совместно с лесниками собрали около 300 килограмм мусора в рамках реализации всероссийской акции «Сохраним лес». На данный момент это самый масштабный в мире лесовосстановительный и лесоклиматический проект с участием добровольцев по восстановлению лесов, утраченных вследствие пожаров, вырубок и других негативных факторов, а также для повышения поглощающей способности лесов для снижения углеродного следа.

«Наши ребята всегда с удовольствием участвуют в уборке. Подобные мероприятия воспитывают в детях ответственность, учат заботиться о природе и не выбрасывать мусор в неположенных местах. Хорошо, что лесники нам помогают изучать родную местность, показывают все грани своей работы, в том числе и очистку леса от свалок»,

- сказал руководитель школьного лесничества Сергей Тароев.
Подобная уборка в лесах проводится также в соответствии с целями и задачами национального проекта «Экология». Который реализуется по инициативе Президента России.

Лесники Бурятии призывают соблюдать правила санитарной безопасности, так как именно в руках людей находится ответственность за сохранение красоты и очарования природы республики.


Фото: Агентство лесного хозяйства Бурятии

Теги
лес уборка лесники проект

Все новости

Около 300 килограмм мусора собрали в лесах Бурятии
11.11.2023 в 13:20
В Улан-Удэ посреди проезжей части провалился асфальт
11.11.2023 в 13:00
В Бурятии из-за пожара погиб ребенок
11.11.2023 в 12:12
Власти Бурятии взялись за решение собачьего вопроса
11.11.2023 в 08:47
Каллиграфия в неоформате
11.11.2023 в 08:00
Бурятская рыба не устроила ТГК-14
11.11.2023 в 07:00
«Ее ищем я и приставы»
10.11.2023 в 17:15
Семен Матхеев: «Надо увеличить субсидии аграриям»
10.11.2023 в 17:13
В Бурятии горел тепловоз
10.11.2023 в 17:06
Мэр Улан-Удэ пригласил горожан на смотровую площадку
10.11.2023 в 16:52
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
Власти Бурятии взялись за решение собачьего вопроса
Общественность республики поддержала принятие закона по обращению с животными
11.11.2023 в 08:47
Бурятская рыба не устроила ТГК-14
Энергетики купили у читинца сазанов за миллион рублей
11.11.2023 в 07:00
«Ее ищем я и приставы»
Сибирячка взяла кредитов на 700 тысяч и пропала
10.11.2023 в 17:15
Мэр Улан-Удэ пригласил горожан на смотровую площадку
С нее открывается красивый панорамный вид
10.11.2023 в 16:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru