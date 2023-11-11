Общество 11.11.2023 в 13:42

Горожане возмущены дважды несдержанным обещанием

Общественный транспорт по улицам Левченко и Радикальцева так и не запустили
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Текст: Номер один
Горожане возмущены дважды несдержанным обещанием

В Улан-Удэ все работы по восстановлению нарушенного благоустройства на участках дорог, которые были вскрыты из-за масштабной реконструкции тепломагистрали № 3 в микрорайонах Шишковка и Стеклозавод должны были быть завершены к 30 октября. Ранее на брифинге в мэрии об этом заявлял директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев.

К 17 октября асфальтовое покрытие было восстановлено на следующих участках: от ул. Революции 104б до ул. Гагарина 64, а также от ул. Пушкина 24 до ул. Пушкина 18. В том числе дорогу частично восстановили в районе остановки «БРК» по ул. Левченко 48.

«Дорога уже засыпана. Еще предстоит восстановить небольшой участок, где есть ливневая канализация. Сейчас идет подготовка к укладке асфальта. Все работы ведутся по графику, к 30 октября мы намерены завершить все работы по благоустройству»,

- отмечал Олег Тимофеев.
Однако к обещанной дате закончить ремонт не получилось, и его сроки продлили. Данный факт вызвал возмущение горожан.

«Почему не открывается дорога по маршруту №100 напрямую через Левченко? Каждое утро я опаздываю на работу. Дорога сделана, разметка есть! По объездной через площадь мы теряем много времени»,

- высказывались улан-удэнцы в популярном паблике «Аноним 03».
В конечном итоге движение общественного транспорта по улицам Левченко и Радикальцева поклялись восстановить в крайнем случае до 11 ноября. Об этом сообщили в Комитете городского хозяйства администрации города. Но как показала практика нынешних дней - не смогли.

Уже этим утром люди попытались проехать по привычным маршрутам и столкнулись с проблемой. Дорога на Левченко и Радикальцева по-прежнему перекрыта из-за восстановительных работ. Горожане утопают в эмоциональном возмущении.




Фото: ulan-ude-info.ru  


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