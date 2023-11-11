Глава МВД России поздравил всех полицейских
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, посвященную Дню сотрудника органов внутренних дел. На мероприятии были объявлены указы Президента Российской Федерации о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава и награждении государственными наградами наиболее отличившихся сотрудников.
Также Владимир Колокольцев отметил, что сегодня в условиях непростой оперативной обстановки очень многое делается для обеспечения законности и правопорядка в стране.
Буквально в этот же день начальник Управления МВД России по Улан-Удэ полковник полиции Баир Галданов рассказал, что угрожает безопасности горожан. Основной акцент от сделал на киберпреступности. Вся важность ситуации подтверждается статистикой.
«В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было»,- отметил Глава МВД России Владимир Колокольцев.
На сегодняшний день жертвами интернет-преступников стали 2229 жителей республики (+ 61 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 586,4 млн рублей (+ 13,9 млн рублей за последнюю неделю).
Однако через какое-то время он обнаружил, что его денежные средства, находящиеся на его счете на общую сумму 2,4 миллиона рублей - списаны в счет оплаты в интернет-магазине.
«Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,4 млн рублей. В дежурную часть УМВД России по г. Улан-Удэ обратился пожилой житель г. Улан-Удэ. Он сообщил, что ему на сотовый телефон поступил звонок от представителя банка, в котором он хранил денежные средства. Во время разговора мужчина понял, что ему звонят мошенники, данных по банковским картам не передавал, операции по счету не подтверждал»,- сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.
Фото: Номер один