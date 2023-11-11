Общество 11.11.2023 в 14:22

Глава МВД России поздравил всех полицейских

В стране отметили День сотрудника органов внутренних дел
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Текст: Номер один
Глава МВД России поздравил всех полицейских

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, посвященную Дню сотрудника органов внутренних дел. На мероприятии были объявлены указы Президента Российской Федерации о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава и награждении государственными наградами наиболее отличившихся сотрудников.

Также Владимир Колокольцев отметил, что сегодня в условиях непростой оперативной обстановки очень многое делается для обеспечения законности и правопорядка в стране.

«В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было»,

- отметил Глава МВД России Владимир Колокольцев.
Буквально в этот же день начальник Управления МВД России по Улан-Удэ полковник полиции Баир Галданов рассказал, что угрожает безопасности горожан. Основной акцент от сделал на киберпреступности. Вся важность ситуации подтверждается статистикой.

На сегодняшний день жертвами интернет-преступников стали 2229 жителей республики (+ 61 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 586,4 млн рублей (+ 13,9 млн рублей за последнюю неделю).

«Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,4 млн рублей. В дежурную часть УМВД России по г. Улан-Удэ обратился пожилой житель г. Улан-Удэ. Он сообщил, что ему на сотовый телефон поступил звонок от представителя банка, в котором он хранил денежные средства. Во время разговора мужчина понял, что ему звонят мошенники, данных по банковским картам не передавал, операции по счету не подтверждал»,

- сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.
Однако через какое-то время он обнаружил, что его денежные средства, находящиеся на его счете на общую сумму 2,4 миллиона рублей - списаны в счет оплаты в интернет-магазине.

 

Фото: Номер один


 

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полиция мошенничество деньги праздник

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