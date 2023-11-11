Глава МВД России поздравил всех полицейских

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, посвященную Дню сотрудника органов внутренних дел. На мероприятии были объявлены указы Президента Российской Федерации о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава и награждении государственными наградами наиболее отличившихся сотрудников.

Также Владимир Колокольцев отметил, что сегодня в условиях непростой оперативной обстановки очень многое делается для обеспечения законности и правопорядка в стране.

«В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было», - отметил Глава МВД России Владимир Колокольцев.

Буквально в этот же день начальник Управления МВД России по Улан-Удэ полковник полиции Баир Галданов рассказал, что угрожает безопасности горожан. Основной акцент от сделал на киберпреступности. Вся важность ситуации подтверждается статистикой.

На сегодняшний день жертвами интернет-преступников стали 2229 жителей республики (+ 61 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 586,4 млн рублей (+ 13,9 млн рублей за последнюю неделю).

«Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,4 млн рублей. В дежурную часть УМВД России по г. Улан-Удэ обратился пожилой житель г. Улан-Удэ. Он сообщил, что ему на сотовый телефон поступил звонок от представителя банка, в котором он хранил денежные средства. Во время разговора мужчина понял, что ему звонят мошенники, данных по банковским картам не передавал, операции по счету не подтверждал», - сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.

Однако через какое-то время он обнаружил, что его денежные средства, находящиеся на его счете на общую сумму 2,4 миллиона рублей - списаны в счет оплаты в интернет-магазине.

Фото: Номер один



