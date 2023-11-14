Вопрос: «Что делать, если пристав отказал в рассмотрении обращения?»

В случае отказа представителя в рассмотрении обращения гражданин может обратиться в ФССП как законный представитель или доверенное лицо.

Законный представитель - это родитель, опекун, попечитель или усыновитель

Оформлять доверенность этим людям не нужно, полномочия подтвердят:

- свидетельство о рождении ребёнка - у родителей;

- постановление об установлении опеки или решение суда - у опекунов;

- постановление об установлении попечительства или решение суда - у попечителей;

- новое свидетельство о рождении ребёнка или свидетельство об усыновлении - у усыновителей.

Доверенное лицо - это человек, который представляет интересы другого человека или организации по доверенности.

Когда пристав может отказать представителю в рассмотрении обращения:

- законный представитель указал неверные реквизиты документа, подтверждающего родство, усыновление или факт установления опеки либо попечительства;

- доверенное лицо не предъявило доверенность;

- предъявленная доверенность не подходит для этого вида обращений. Например, в ней нет формулировки, что доверенное лицо вправе подавать ходатайство от имени доверителя по исполнительному производству.

Что делать? Подтвердите права законного представителя или доверенного лица. Если пристав отказал по причине отсутствия доверенности или неверных реквизитов документа, подтверждающего родство, подайте заявление повторно. Приложите документы, подтверждающие право представления интересов в исполнительное производство.

Если пристав отказал, но вы прикладывали доверенность или указывали верные реквизиты документа, подтверждающего родство, - подайте жалобу

Как подать жалобу:

1. Выберите «Подать жалобу или заявление об отстранении пристава» на Госуслугах, далее «Обжаловать постановление пристава». Понадобится номер исполнительного производства.

2. Укажите причину жалобы.

3. Заполните сведения об обжалуемом постановлении, укажите ФИО пристава, его должность и место работы.

4. Ответ придёт в личный кабинет

Если пристав отказал потому, что в доверенности нет необходимых полномочий, нужно оформить новую доверенность. В ней должно быть указано, что доверитель разрешает доверенному лицу обращаться в ФССП за получением информации об исполнительном производстве и для подачи обращений.