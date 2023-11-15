Перевод ребенка в другую школу

Вопрос: «Собираемся переезжать в другой район. Как перевести ребенка в школу по новому месту жительства?»

Ольга П.

Подать заявление на перевод в другую школу можно через Госуслуги. Это может сделать только родитель или иной законный представитель ребёнка.

Алгоритм перевода:

1. Зайдите на Госуслуги. Заполните заявление и отправьте его

2. Дождитесь подтверждения от школы о наличии свободных мест

3. Подайте заявление об отчислении из своей школы. Это нужно сделать лично. Справку о периоде обучения и личное дело выдадут в течение 3 дней

4. Посетите выбранную школу с оригиналами документов

Документы по зачислению оформят в течение 3 дней. Уведомление о зачислении пришлют в личный кабинет.