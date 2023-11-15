Общество 15.11.2023 в 09:00

Перевод ребенка в другую школу

Как это сделать?
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Текст: Номер один
Перевод ребенка в другую школу
Номер один

Вопрос: «Собираемся переезжать в другой район. Как перевести ребенка в школу по новому месту жительства?» 

Ольга П.

Подать заявление на перевод в другую школу можно через Госуслуги. Это может сделать только родитель или иной законный представитель ребёнка.

Алгоритм перевода:

1.  Зайдите на Госуслуги. Заполните заявление и отправьте его

2.  Дождитесь подтверждения от школы о наличии свободных мест

3.  Подайте заявление об отчислении из своей школы. Это нужно сделать лично. Справку о периоде обучения и личное дело выдадут в течение 3 дней

4.  Посетите выбранную школу с оригиналами документов

Документы по зачислению оформят в течение 3 дней. Уведомление о зачислении пришлют в личный кабинет.

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