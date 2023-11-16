Награды и звания для многодетных родителей

Вопрос: «Какие награды положены семьям, воспитавшим более 4 детей?»

Антон Т.

Для родителей, воспитавших 4 детей и больше, предусмотрены награды и звания, сопровождаемые единоразовыми денежными выплатами.

Орден «Родительская слава»

Это награда высшего уровня, её выдают ежегодно нескольким семьям, которые воспитали 7 детей или больше. Награждение орденом сопровождается денежной выплатой - 500 000 рублей. Орденом «Родительская слава» награждаются родители и усыновители, состоящие в законном браке или из неполной семьи.

Условия для получения ордена:

- в семье выросло или растёт 7 детей или больше;

- на момент вручения ордена младшему ребёнку больше 3 лет;

- все члены многодетной семьи - российские граждане.

Награждаемые родители или усыновители и их дети подают пример социально ответственной семьи - ведут здоровый образ жизни, показывают пример поведения в обществе.

Орден «Родительская слава» вручается обоим родителям или усыновителям. Кого выдвинуть для награждения орденом, решает орган местного самоуправления. Окончательно кандидатуры утверждает Президент.

Один из награждённых орденом родителей или усыновителей может получить единовременное денежное поощрение - 500 000 рублей.

Медаль ордена «Родительская слава»

Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители или усыновители, воспитывающие или воспитавшие 4 и более детей. На момент вручения медали ордена младшему ребёнку в многодетной семье должно быть 3 года или больше.

Награда вручается многодетной семье по ходатайству органов местного самоуправления по месту жительства семьи. Окончательные кандидатуры утверждает Президент. Медаль ордена «Родительская слава» вручается обоим родителям или усыновителям

Один из награждённых медалью родителей или усыновителей может получить единовременное денежное поощрение - 200 000 рублей.

Звание «Мать‑героиня»

Ею награждаются женщины, воспитывающие или воспитавшие 10 и более детей. На момент присвоения звания младшему ребёнку в многодетной семье должен исполниться 1 год или больше. Звание присуждается матери по ходатайству органов местного самоуправления по месту жительства семьи. Окончательные кандидатуры утверждает Президент.

В дополнение к званию женщина может получить единовременное денежное поощрение - 1 000 000 рублей.