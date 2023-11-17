Справка о судимости
Вопрос: «При трудоустройстве потребовали справку об отсутствии судимости. Где ее взять?»
Геннадий Орлов, г. Улан-Удэ
Справка о судимости - это короткое название справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Может потребоваться для трудоустройства, установления опеки или попечительства, оформления визы, получения разрешения на работу, получения пенсионных накоплений на правопреемника
Получить ее можно на портале Госуслуг:
1. Зайти на личную страницу Госуслуг
2. В поисковой строке набрать «Справка о судимости»
3. Нажать «Заказать справку»
4. Выбрать тип справки:
- электронная. Готовая электронная справка придёт в формате pdf в личный кабинет Госуслуг вместе с электронной подписью сотрудника МВД
- бумажная. Оформляется лично в МФЦ или отделении МВД
- бумажная с апостилем. Апостиль — это международный штамп, подтверждающий законность документа за рубежом. За справку с апостилем понадобится оплатить госпошлину - 2 500 рублей.
5. Указать на кого нужна справка: на себя, своего ребёнка, по доверенности на другого человека
6. Проверить данные
7. Загрузить фото паспорта
8. Отправить заявление
Срок изготовления - до 30 календарных дней. Для заказанной через МФЦ бумажной справки срок изготовления может увеличиться на 2 дня из-за обмена данными МФЦ и МВД. Для получения справки с апостилем может понадобиться 35 дней. Оформить справку срочно или запросить за конкретные даты нельзя. Если справку оформляют дольше обозначенного срока, обратитесь в информационный центр МВД. Во всех случаях, кроме справки с апостилем, услуга предоставляется бесплатно.