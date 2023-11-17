Вопрос: «При трудоустройстве потребовали справку об отсутствии судимости. Где ее взять?»

Геннадий Орлов, г. Улан-Удэ

Справка о судимости - это короткое название справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Может потребоваться для трудоустройства, установления опеки или попечительства, оформления визы, получения разрешения на работу, получения пенсионных накоплений на правопреемника

Получить ее можно на портале Госуслуг:

1. Зайти на личную страницу Госуслуг

2. В поисковой строке набрать «Справка о судимости»

3. Нажать «Заказать справку»

4. Выбрать тип справки:

- электронная. Готовая электронная справка придёт в формате pdf в личный кабинет Госуслуг вместе с электронной подписью сотрудника МВД

- бумажная. Оформляется лично в МФЦ или отделении МВД

- бумажная с апостилем. Апостиль — это международный штамп, подтверждающий законность документа за рубежом. За справку с апостилем понадобится оплатить госпошлину - 2 500 рублей.

5. Указать на кого нужна справка: на себя, своего ребёнка, по доверенности на другого человека

6. Проверить данные

7. Загрузить фото паспорта

8. Отправить заявление

Срок изготовления - до 30 календарных дней. Для заказанной через МФЦ бумажной справки срок изготовления может увеличиться на 2 дня из-за обмена данными МФЦ и МВД. Для получения справки с апостилем может понадобиться 35 дней. Оформить справку срочно или запросить за конкретные даты нельзя. Если справку оформляют дольше обозначенного срока, обратитесь в информационный центр МВД. Во всех случаях, кроме справки с апостилем, услуга предоставляется бесплатно.