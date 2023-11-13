Офицер из Бурятии представлен к госнаграде

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственной награде военнослужащего из Бурятии, старшего лейтенанта Золто Арсаланова вместе с его подчиненными.Как рассказал в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, Золто Арсаланов родом из Мухоршибирского района. Окончил военное училище, оттуда по распределению был направлен в Мурманск служить в морской пехоте Северного флота.«9 ноября мотострелковая рота группировки войск «Днепр» мужественно и героически предотвратила попытку 36-й бригады морской пехоты ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Подразделение Золто Арсаланова успешно отбило нападение, захватив 11 пленных. Получив ранение, он продолжил грамотно руководить действиями, «видел поле», как говорят ребята. Сейчас в госпитале. Здоровья, быстрее выздоравливай! Продолжу мысль президента: «Буряты не бегут» - буряты побеждают! Сильный народ – сильная страна», - рассказал глава республики.Алексей Цыденов также поблагодарил маму офицера, которая посвятила жизнь воспитанию детей и по-прежнему живет в родном селе.«Вы вырастили настоящего мужчину, отважного и грамотного защитника всей страны! Здоровья, долгих лет вам и вашему сыну! Низкий поклон», - обратился в ней глава Бурятии.Фото: скриншот видео