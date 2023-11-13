В Бурятии более 130 детей участников СВО побывали на Байкале

Более 130 детей и других членов семей участников специальной военной операции побывали с экскурсией на Байкале с 10 по 12 ноября. Выезды состоялись на средства гранта министерства образования и науки Бурятии, сообщили в правительстве республики.Грант выиграл проект туристической ассоциации предпринимателей «Баргуджин-Токум» под названием Фестиваль социальных экскурсий «Страна Баргуджин-Токум». Всего состоялось три однодневных выезда.«В ходе поездки мы рассказываем детям и другим участникам об истории Бурятии, достопримечательностях, обычаях, богатой культуре народов, проживающих здесь, и даже о природных ресурсах. Наши экскурсии интерактивные, они включают обучающую программу, творческие занятия и работу с психологом», - рассказала председатель ассоциации «Баргуджин-Токум» Октябрина Барданова.Специалисты-психологи Бурятского государственного университета проводят в рамках выездов тренинги на командообразование, сплочение, укрепление семейных ценностей и любви к родному краю. В ходе работы используются арт-терапевтические методы. Маршрут поездки составлен следующим образом: Улан-Удэ - Батурино - Хаим - Байкальская гавань – камень «Черепаха» - курорт Горячинск.Экскурсии организованы при поддержке республиканского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» и министерства спорта и моложёной политики Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru