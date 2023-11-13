Общество 13.11.2023 в 10:06

В Бурятии более 130 детей участников СВО побывали на Байкале

Им помог проект туристической ассоциации предпринимателей – фестиваль социальных экскурсий
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Текст: Номер один
В Бурятии более 130 детей участников СВО побывали на Байкале
Более 130 детей и других членов семей участников специальной военной операции побывали с экскурсией на Байкале с 10 по 12 ноября. Выезды состоялись на средства гранта министерства образования и науки Бурятии, сообщили в правительстве республики.

Грант выиграл проект туристической ассоциации предпринимателей «Баргуджин-Токум» под названием Фестиваль социальных экскурсий «Страна Баргуджин-Токум». Всего состоялось три однодневных выезда.

«В ходе поездки мы рассказываем детям и другим участникам об истории Бурятии, достопримечательностях, обычаях, богатой культуре народов, проживающих здесь, и даже о природных ресурсах. Наши экскурсии интерактивные, они включают обучающую программу, творческие занятия и работу с психологом», - рассказала председатель ассоциации «Баргуджин-Токум» Октябрина Барданова.

Специалисты-психологи Бурятского государственного университета проводят в рамках выездов тренинги на командообразование, сплочение, укрепление семейных ценностей и любви к родному краю. В ходе работы используются арт-терапевтические методы. Маршрут поездки составлен следующим образом: Улан-Удэ - Батурино - Хаим - Байкальская гавань – камень «Черепаха» - курорт Горячинск.

Экскурсии организованы при поддержке республиканского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» и министерства спорта и моложёной политики Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru
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