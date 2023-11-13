Общество 13.11.2023 в 11:04

В Улан-Удэ снова предлагают стерилизовать кошек

Акция льготной стерилизации «усатых, полосатых» началась сегодня
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ снова предлагают стерилизовать кошек
В Улан-Удэ сегодня началась акция по бесплатной стерилизации кошек. Она пройдет с 13 по 17 ноября о адресам: ул. Шульца 4, Зои Космодемьянской, 12, а также с 20 по 24 ноября и с 27 по 30 ноября во всех в трех филиалах городской ветеринарной станции. Bлaдeльцaм кошек нyжнo бyдeт oплaтить тoлькo pacxoдныe мaтepиaлы, сообщили в Государственной ветеринарной службе Бурятии.

Льготная стерилизация - это отличная возможность провести необходимую операцию по доступной цене. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Льготная стерилизация распространяется на как на кошек, так и на котов.

Как отмечают ветеринарные врачи, такая операция является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних питомцев. Стерилизация позволяет снизить число безнадзорных животных и тем самым защитить людей от заражения бешенством.

По времени процедура занимает буквально 30 минут. Через неделю питомцы возвращаются к активной жизни.

Oтметим, операция проводится тoлькo пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи. Для записи своего питомца на стерилизацию или получения консультации обращайтесь в клиники городской ветеринарной станции по адресам:

ул. Шульца д.4 тел: 18-00-25,
ул. Зои Космодемьянской д.12 тел: 43-79-71
ул. Родины д.11 тел: 18-00-05

Фото: «Номер один»
Теги
животные стерилизация кошки

Все новости

В Москве пройдет праздничный концерт, посвященный Бурятии
13.11.2023 в 11:25
В Улан-Удэ снова предлагают стерилизовать кошек
13.11.2023 в 11:04
В Бурятии более 130 детей участников СВО побывали на Байкале
13.11.2023 в 10:06
Уроженка Бурятии вышла в финал международного конкурса «Топ стюардесс 2023»
13.11.2023 в 10:01
По факту пожара на ГОКе в Бурятии возбуждено уголовное дело
13.11.2023 в 09:44
В Улан-Удэ продавались «левые» сигареты
13.11.2023 в 09:22
Офицер из Бурятии представлен к госнаграде
13.11.2023 в 09:21
Права пенсионера при увольнении
13.11.2023 в 09:00
Родители спортсменов-пулевиков просят помощи у Главы Бурятии
12.11.2023 в 17:36
Спортсмен из Бурятии отстоял титул чемпиона лиги по кулачным боям в Москве
12.11.2023 в 16:49
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Москве пройдет праздничный концерт, посвященный Бурятии
В нем примут участие лучшие артисты и народные коллективы республики

13.11.2023 в 11:25
В Бурятии более 130 детей участников СВО побывали на Байкале
Им помог проект туристической ассоциации предпринимателей – фестиваль социальных экскурсий
13.11.2023 в 10:06
Уроженка Бурятии вышла в финал международного конкурса «Топ стюардесс 2023»
Победителя конкурса определят 10 декабря в Москве
13.11.2023 в 10:01
В Улан-Удэ продавались «левые» сигареты
Бурятской транспортной прокуратурой пресечена  реализация немаркированных табачных изделий
13.11.2023 в 09:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru