Общество 13.11.2023 в 12:32

В Бурятии в военном городке Онохой вводится в эксплуатацию новая котельная

На новом объекте теплогенерации установлены 6 котлов мощностью  1600 киловатт каждый
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии в военном городке Онохой вводится в эксплуатацию новая котельная
В Бурятии по инициативе Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны России по Восточному военному округу введена в строй новая котельня в военном городке Онохой Заиграевского района республики, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Начальник филиала ЦЖКУ по Восточному военному округу Валерий Талагаев отметил, что котельное оборудование в управлении очень простое, что позволит безаварийно эксплуатировать котельную и вести бесперебойную подачу тепла в нормативных показателях.

Такая котельная - единственная этого типа в России. На новом объекте теплогенерации установлены 6 котлов, каждый по мощности в 1600 киловатт. Особое внимание также уделили деталям, обеспечивающим бесперебойную работу.

В котельной установлена группа сетевых насосов, их там четыре, два в работе, два в резерве, при отключении электричества в автоматическом режиме запускается дизельный генератор. Кроме этого, все технологические процессы в котельной автоматизированы.

Из шести котлов в настоящее время в работе три, на остальных идут пуско-наладочные работы. Мощность новой котельной - более 9 мегаватт. Такой объем предусмотрен с расчетом на то, что военный городок будет расширяться. Сейчас ведется работа по возведению ангара для хранения угля.

Напомним, ранее котельная в военном городке Онохой постоянно попадала в аварийные сводки. Жители многоквартирных домов жаловались на холод в квартирах.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Теги
ЖКХ котельная военный городок

Все новости

В Улан-Удэ оперативниками угрозыска раскрыт разбой
13.11.2023 в 12:52
Иностранцы-нарушители пытались подкупить полицейских в Улан-Удэ
13.11.2023 в 12:33
В Бурятии в военном городке Онохой вводится в эксплуатацию новая котельная
13.11.2023 в 12:32
В Улан-Удэ пропала 16-летняя девушка
13.11.2023 в 12:16
В Улан-Удэ пьяный и грязный мужчина падал на пассажиров трамвая
13.11.2023 в 12:08
В Бурятии перевернулась иномарка под управлением пьяной девушки
13.11.2023 в 11:33
В Москве пройдет праздничный концерт, посвященный Бурятии
13.11.2023 в 11:25
В Улан-Удэ снова предлагают стерилизовать кошек
13.11.2023 в 11:04
В Бурятии более 130 детей участников СВО побывали на Байкале
13.11.2023 в 10:06
Уроженка Бурятии вышла в финал международного конкурса «Топ стюардесс 2023»
13.11.2023 в 10:01
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ оперативниками угрозыска раскрыт разбой
Подозреваемый вечером под угрозой ножа связал продавщицу комиссионки и похитил товары с витрины  

13.11.2023 в 12:52
В Москве пройдет праздничный концерт, посвященный Бурятии
В нем примут участие лучшие артисты и народные коллективы республики

13.11.2023 в 11:25
В Улан-Удэ снова предлагают стерилизовать кошек
Акция льготной стерилизации «усатых, полосатых» началась сегодня
13.11.2023 в 11:04
В Бурятии более 130 детей участников СВО побывали на Байкале
Им помог проект туристической ассоциации предпринимателей – фестиваль социальных экскурсий
13.11.2023 в 10:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru