Общество 13.11.2023 в 12:32
В Бурятии в военном городке Онохой вводится в эксплуатацию новая котельная
На новом объекте теплогенерации установлены 6 котлов мощностью 1600 киловатт каждый
Текст: Номер один
В Бурятии по инициативе Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны России по Восточному военному округу введена в строй новая котельня в военном городке Онохой Заиграевского района республики, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
Начальник филиала ЦЖКУ по Восточному военному округу Валерий Талагаев отметил, что котельное оборудование в управлении очень простое, что позволит безаварийно эксплуатировать котельную и вести бесперебойную подачу тепла в нормативных показателях.
Такая котельная - единственная этого типа в России. На новом объекте теплогенерации установлены 6 котлов, каждый по мощности в 1600 киловатт. Особое внимание также уделили деталям, обеспечивающим бесперебойную работу.
В котельной установлена группа сетевых насосов, их там четыре, два в работе, два в резерве, при отключении электричества в автоматическом режиме запускается дизельный генератор. Кроме этого, все технологические процессы в котельной автоматизированы.
Из шести котлов в настоящее время в работе три, на остальных идут пуско-наладочные работы. Мощность новой котельной - более 9 мегаватт. Такой объем предусмотрен с расчетом на то, что военный городок будет расширяться. Сейчас ведется работа по возведению ангара для хранения угля.
Напомним, ранее котельная в военном городке Онохой постоянно попадала в аварийные сводки. Жители многоквартирных домов жаловались на холод в квартирах.
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Начальник филиала ЦЖКУ по Восточному военному округу Валерий Талагаев отметил, что котельное оборудование в управлении очень простое, что позволит безаварийно эксплуатировать котельную и вести бесперебойную подачу тепла в нормативных показателях.
Такая котельная - единственная этого типа в России. На новом объекте теплогенерации установлены 6 котлов, каждый по мощности в 1600 киловатт. Особое внимание также уделили деталям, обеспечивающим бесперебойную работу.
В котельной установлена группа сетевых насосов, их там четыре, два в работе, два в резерве, при отключении электричества в автоматическом режиме запускается дизельный генератор. Кроме этого, все технологические процессы в котельной автоматизированы.
Из шести котлов в настоящее время в работе три, на остальных идут пуско-наладочные работы. Мощность новой котельной - более 9 мегаватт. Такой объем предусмотрен с расчетом на то, что военный городок будет расширяться. Сейчас ведется работа по возведению ангара для хранения угля.
Напомним, ранее котельная в военном городке Онохой постоянно попадала в аварийные сводки. Жители многоквартирных домов жаловались на холод в квартирах.
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
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