Общество 13.11.2023 в 12:52

В Улан-Удэ оперативниками угрозыска раскрыт разбой

Подозреваемый вечером под угрозой ножа связал продавщицу комиссионки и похитил товары с витрины  

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В Улан-Удэ оперативниками угрозыска раскрыт разбой
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на комиссионный магазин на ул. Терешковой. Им оказался 33-летний ранее судимый за кражу и угон транспортного средства безработный, сообщили в МВД по Бурятии.

Следствием установлено, что злоумышленник вечером проник в комиссионный магазин. Угрожая применением ножа, он связал продавщицу и похитил несколько мобильных телефонов с витрины, электронные и механические часы, внешний аккумулятор, цифровой фотоаппарат. С прилавка подозреваемый забрал смартфон менеджера магазина. Общий ущерб превысил  93 тыс рублей.

В ходе допроса задержанный  пояснил, что преступный умысел у него возник в ходе распития спиртного. Он попросил собутыльника подождать его на остановке, а после совершенного преступления мужчины  уехали в сторону «Элеватора» на маршрутном автобусе.

Часть похищенного имущества изъята. Один из мобильных телефонов он оставил для личного пользования, другой подарил знакомому, пару гаджетов он сдал в скупку, а остальное продал случайным прохожим. Электронные часы он подарил собутыльнику, с которым уезжал с места происшествия.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: МВД по Бурятии

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