В Улан-Удэ оперативниками угрозыска раскрыт разбой

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на комиссионный магазин на ул. Терешковой. Им оказался 33-летний ранее судимый за кражу и угон транспортного средства безработный, сообщили в МВД по Бурятии.Следствием установлено, что злоумышленник вечером проник в комиссионный магазин. Угрожая применением ножа, он связал продавщицу и похитил несколько мобильных телефонов с витрины, электронные и механические часы, внешний аккумулятор, цифровой фотоаппарат. С прилавка подозреваемый забрал смартфон менеджера магазина. Общий ущерб превысил 93 тыс рублей.В ходе допроса задержанный пояснил, что преступный умысел у него возник в ходе распития спиртного. Он попросил собутыльника подождать его на остановке, а после совершенного преступления мужчины уехали в сторону «Элеватора» на маршрутном автобусе.Часть похищенного имущества изъята. Один из мобильных телефонов он оставил для личного пользования, другой подарил знакомому, пару гаджетов он сдал в скупку, а остальное продал случайным прохожим. Электронные часы он подарил собутыльнику, с которым уезжал с места происшествия.Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: МВД по Бурятии