Общество 13.11.2023 в 13:46
В Улан-Удэ реконструируют Читинский переезд
Деньги на проектирование объекта уже выделены
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ реконструируют Читинский переезд. Вместе с вводом в эксплуатацию третьего моста через реку Уда это позволит разгрузить движение на Элеваторе и на Новом мосту, сообщили в Проектно-аналитическом комитете администрации города.
Сейчас рассматривается несколько вариантов реконструкции переезда: тоннельного типа с разделением направлений движения, либо путем расширения существующего путепровода. Контракт на проектирование объекта заключат до конца этого года.
«Реконструкция Читинского переезда будет осуществляться в рамках реализации мероприятий мастер-плана Улан-Удэнской агломерации. Средства на проектирование объекта - 69 млн рублей - уже поступили в Бурятию», - сообщили в мэрии.
Проезд «Читинский» был построен в 1912 году, когда в Верхнеудинске был один автомобиль. Последний раз объект капитально ремонтировали в 1987 году.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сейчас рассматривается несколько вариантов реконструкции переезда: тоннельного типа с разделением направлений движения, либо путем расширения существующего путепровода. Контракт на проектирование объекта заключат до конца этого года.
«Реконструкция Читинского переезда будет осуществляться в рамках реализации мероприятий мастер-плана Улан-Удэнской агломерации. Средства на проектирование объекта - 69 млн рублей - уже поступили в Бурятию», - сообщили в мэрии.
Проезд «Читинский» был построен в 1912 году, когда в Верхнеудинске был один автомобиль. Последний раз объект капитально ремонтировали в 1987 году.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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