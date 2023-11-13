В Улан-Удэ реконструируют Читинский переезд. Вместе с вводом в эксплуатацию третьего моста через реку Уда это позволит разгрузить движение на Элеваторе и на Новом мосту, сообщили в Проектно-аналитическом комитете администрации города.Сейчас рассматривается несколько вариантов реконструкции переезда: тоннельного типа с разделением направлений движения, либо путем расширения существующего путепровода. Контракт на проектирование объекта заключат до конца этого года.«Реконструкция Читинского переезда будет осуществляться в рамках реализации мероприятий мастер-плана Улан-Удэнской агломерации. Средства на проектирование объекта - 69 млн рублей - уже поступили в Бурятию», - сообщили в мэрии.Проезд «Читинский» был построен в 1912 году, когда в Верхнеудинске был один автомобиль. Последний раз объект капитально ремонтировали в 1987 году.Фото: мэрия Улан-Удэ