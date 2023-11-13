Общество 13.11.2023 в 13:46

В Улан-Удэ реконструируют Читинский переезд

Деньги на проектирование объекта уже выделены
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ реконструируют Читинский переезд
В Улан-Удэ реконструируют Читинский переезд. Вместе с вводом в эксплуатацию третьего моста через реку Уда это позволит разгрузить движение на Элеваторе и на Новом мосту, сообщили в Проектно-аналитическом комитете администрации города.

Сейчас рассматривается несколько вариантов реконструкции переезда: тоннельного типа с разделением направлений движения, либо путем расширения существующего путепровода. Контракт на проектирование объекта заключат до конца этого года.

«Реконструкция Читинского переезда будет осуществляться в рамках реализации мероприятий мастер-плана Улан-Удэнской агломерации. Средства на проектирование объекта - 69 млн рублей - уже поступили в Бурятию», - сообщили в мэрии.

Проезд «Читинский» был построен в 1912 году, когда в Верхнеудинске был один автомобиль. Последний раз объект капитально ремонтировали в 1987 году.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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